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В Бельгии за сутки от коронавируса умерло почти 500 человек

  • 11.04.2020, 11:15
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В Бельгии за сутки от коронавируса умерло почти 500 человек
Фото: Le Soir

Заразилось с начала эпидемии более 26 тысяч.

В Бельгии за сутки от коронавируса умерло 496 человек. Всего в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились 26 667 человек. Из них за последние сутки - 1 684. Общее количество жертв с начала эпидемии - 3 019 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

Население Бельгии - 11 миллионов человек, что сопоставимо с численностью населения в Беларуси. Одна из наиболее развитых стран ЕС, Бельгия обладает намного более совершенной системой здравоохранения, чем Беларусь, но при этом белорусские власти сообщают в разы меньшие цифры о заболевших и умерших от COVID-19. Независимые эксперты считают, что данные белорусского Минздрава значительно приуменьшены.


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