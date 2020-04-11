Стало известно, сколько живет коронавирус на разных поверхностях

Стало известно, сколько живет коронавирус на разных поверхностях8
- 11.04.2020, 11:27
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Нужно ли дезинфицировать покупки из супермаркета?
Коронавирус на некоторых поверхностях может оставаться активным в течение недели. Возникает вопрос, что делать с продуктами из магазина.
В связи с распространение коронавируса у многих жителей Украины возник вопрос, что делать с продуктами и другими покупками из супермаркетов или полученные доставкой. Нужно ли их дезинфицировать или держать на карантине. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Сколько живет коронавирус на разных поверхностях
Исследование продолжительности жизни нового коронавирусу SARS-CoV-2 на разных поверхностях провела группа ученых под руководством Национального института здоровья США.
Изначально ученые говорили, что уханьский коронавирус передается воздушно-капельным путем, но позже выяснилось, что SARS-CoV-2 довольно тяжелый вирус, поэтому долго не задерживается в воздухе и оседает, поэтому один их главных путей инфицирования - это грязные руки.
Всемирная организация здравоохранения и другие медицинские организации не раз подчеркивали, что мытье рук и ежедневная дезинфекция поверхностей являются важнейшим элементом борьбы с распространением коронавируса.
Как и многие другие респираторные вирусы, включая грипп, коронавируса распространяется через крошечные капельки, выделяемые из носа и рта зараженного
человека во время кашля или чихания.
Во время одного покашливания может выделиться до трех тысяч таких капель с миллионами вирусных частиц. Они могут оседать на находящихся рядом людей, одежду и поверхности, но некоторые более мелкие частицы могут оставаться в воздухе.
Одним из главных открытий американского эксперимента стало то, что коронавирус может оставаться жизнеспособным в воздухе в виде облака мелких частиц в течение трех часов. Но в подвижно воздухе, к примеру на улице, вирус оседает быстрее.
Вероятность заразиться в супермаркете и других закрытых помещениях довольно высокая, по этой причине рекомендовано носить маски.
Также исследование показало, что коронавирус может довольно долго сохраняться на различных предметах, начиная от картонных коробок, заканчивая пластиком и металлом. Но с течением времени его концентрация и способность инфицировать уменьшается.
Авторы работы распыляли коронавирус в форме аэрозоля. Все проверки проводились при температуре от 21 до 23 градусов при влажности воздуха 40 процентах.
Результаты эксперимента также сравнивалась с живучестью вируса атипичной пневмонии SARS, который напоминает нынешний коронавирус. Оказалось, что выживаемость этих двух вирусов на разных поверхностях довольно похожа.
Исследование ученых из Гонконгского университета дополнило это список
Бумажные изделия - 3 часа
Медь - 4 часа
Картон - 1 день
Древесина и ткань - 2 дня
Пластик и нержавеющая сталь - 3-7 дней
Деньги и стекло - 4 дня
Медицинская маска - до 7 дней
Сколько живет коронавирус за пределами организма
Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах.
Исследования показывют, что коронавирус можно уничтожить за минуту с помощью дезинфекции поверхностей 60-процентным и выше спиртом или 0,5 процента отбеливателем с перекисью водорода или бытовым отбеливателем, содержащим 0,1 процента гипохлорита натрия.
На вирус также влияет температура. Если прохладные +4°C оказались идеальными для жизнедеятельности коронавируса и сохраняют его активность до двух недель, то +70°C убивают его за пять минут.
Если пользоваться многоразовыми тканевыми масками, то стирать их необходимо не менее получаса при температуре +60°C. Два дня коронавирус проживет при температуре +37°C.
Стоит ли мыть покупки из супермаркета
Однозначного ответа нет, но ВОЗ и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что риск передачи вируса в такой ситуации довольно низкий. Другие эксперты также придерживаются того же мнения.
Во-первых, картонные коробки невозможно ни помыть с мылом, ни обработать антисептиком, поскольку картон размякнет.
Во-вторых, вещества в санитайзерах могут быть опасны при попадании внутрь, даже овощи и фрукты рекомендуется мыть просто водой без мыла. Мыть также стоит бананы и другие плоды, чья кожура не идет в пищу.
Что касается карантина, то в обоих исследованиях были примерно одинаковые условия и вряд ли их можно воссоздать у себя дома, чтобы точно знать время гибели вируса.
Остается только один вариант - как можно чаще мыть руки с мылом. Вероятность попадания частичек коронавируса с поверхности упаковки в воздух практически исключена.