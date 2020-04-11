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Минздрав Беларуси насчитал в стране 2226 случаев заражения коронавирусом

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  • 11.04.2020, 11:52
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Минздрав Беларуси насчитал в стране 2226 случаев заражения коронавирусом
Фото: kp.by

Независимые специалисты отмечают, что эти цифры существенно занижены.

В Беларуси, по официальным данным, зафиксировано 2226 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

«На 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек.

52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.


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