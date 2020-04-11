Этой власти маска не поможет 6 Владимир Халип

11.04.2020, 12:42

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Владимир Халип

Cобытия разворачиваются как-то странно и отчасти загадочно.

Планета в схватке с нежданной напастью не выстояла – пал ее последний бастион. Гордый. Вертикальный. Ненаклоняемый. В начале апреля пришлось выключить неуместное бахвальство и признать, что и Беларуси коронавируса избежать не удалось. Пандемия, которую так упорно не хотело признавать местное руководство, взяла и этот рубеж…

Апрельское утро. Центр Минска. Аптека. Обычный в эти дни вопрос: есть ли защитные маски? И только вздох сочувствия в ответ. Получают штук сто в день. Разбирают мгновенно. Порядком подзабытое слово «дефицит» застенчиво постучалось в глухую дверь «страны для жизни». И надо же, все это спровоцировал какой-то мелкий вирус. Да еще в короне. Много понимает о себе. Вот только нашей неукротимой власти на все это начхать. У нее парад на носу. И главные выборы на горизонте. Продовольственная программа в стадии осмысления. Гипсовый завод в повестке неотложных дел.

И вообще, события разворачиваются как-то странно и отчасти загадочно. Будто в пионерском лагере времен бесшабашного детства нынешних начальников. Только что ликующие горны сопроводили радостную весть о том, что со дня на день лагерный контингент вольется в дружные ряды всесоюзной игры «Зарница». Или одного из ее провинциальных клонов. И вот тут, на торжественной линейке, при оглашении крылатого известия, пионер Вася возмутительно чихнул. Вслед за этим нарушителем строжайшего порядка и прочие звенья и отряды проявили внезапные признаки простуды. А образцовый строевик Сережа в торжественный момент пионерского салюта даже почесался. Перспектива наметилась простая и конкретная – лазарет и карантин.

И это в тот момент, когда малейшая оплошность могла нарушить напряженный ритм подключения к патриотической и весьма ответственной игре. А заодно подорвать и безупречную репутацию спаянного коллектива. И погасить всякую надежду на почетную грамоту или даже переходящий красный вымпел центрального комитета комсомола. Так что же, из-за такого пустяка начальнику вполне престижного и даже руководством уже отмеченного лагеря свернуть карьеру и переквалифицироваться в простые управдомы?..

А потому звучит мгновенно зычная команда: не унывать, разжечь большой костер. Стать в тесный круг. Дышать дымком, который все недуги лечит одним махом. Не хныкать и не кукситься. Равнение на старших! Вон дворник дядя Коля вывозит мусор с территории. Какой у него трактор! Кто там еще посмел чихнуть у пионерского костра?

А ситуация уже такая, что скрывать последствия и по-прежнему бодриться – смешно и глупо. Коронавирус крутых не признает. Захватывает новая инфекция и нашу территорию. Возникают все новые и новые очаги заражения. И притворяться, что это всего лишь ОРЗ, прятать реальную статистику поздно и неосмотрительно. С каждым днем ситуация все хуже. Гибнут люди. А сравнение уже опубликованных цифр показывает четко скорость, с которой страна тотального спорта и всеобщего здоровья неотвратимо движется к пику пандемии.

Как могла при таких обстоятельствах возникнуть еще и нелепая проблема аптечного дефицита? Даже врачи испытывают острый недостаток элементарных средств защиты. В интернете появилось сообщение, что театр Янки Купалы начинает шить такие маски. Театром можно только восхищаться. Но где же государство? Обывателю постоянно вдалбливают в голову легенду про его неслыханную мощь и крутое руководство.

Да оно все там же. Просто не разменивается на дела второстепенные, а концентрирует силы и средства на главном направлении. Вот в минувший вторник собрались чиновники во дворце, построенном когда-то вокруг большого глобуса правителя. Проблем для мозгового штурма было выше крыши. Как заметил некогда поэт, все волновало нежный ум. И поставки нефти, и посевная, и даже короновирус. По такому случаю вспомнили и о врачах, которые борются с напастью.

Как обычно в таких случаях, кипели страсти. А сквозной монолог знатока всех проблем народной жизни и ведущего специалиста в делах особой важности звучал во всю мощь и постоянно. Придворное телевидение развернуло просто ошеломительную панораму этой знаковой встречи в столь ответственный для всей страны момент. Замысел прост и понятен. Вертикаль надеялась произвести эффект могучей силы, которая все держит под контролем и с которой никакой коронавирус уже не страшен. Однако давно обкатанный сюжет был испорчен безнадежно.

Дежавю, день сурка и прочие смещения реальности тут не причем. При каждом повороте чиновничьей интриги возникал простой вопрос: кому они все это говорят? Разве не сами вертикальщики должны были заняться всеми этими проблемами еще в первые дни своего явления народу? Но отступать от тухлого сценария опасно - все продумано, одобрено и даже отрепетировано не однажды. Главный выступающий заглядывает в заранее подготовленную бумажку. И озвучивает мысль, которая должна просто испепелить все аргументы возможных оппонентов и стать гвоздем программы.

«Как у нас тут разглагольствуют кругом – карантин, комендантский час и прочее. Это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?»

И повеяло с экрана невообразимой стариной. Какие-то безнадежно глухие времена. Лютая зима. Темная пещера. Многократно обглоданные кости. Озябшие соплеменники сгрудились вокруг потухающего костра. Грозный вождь в звериных шкурах последней неандертальской моды. И простой вопрос – на все времена: что жрать будем?

Зря они затеяли этот пропагандистский фокус. Посыл не тот. И грозный рык уже не вызывает страха. А тем более первобытного желания сплотиться вокруг еды и персоны, ее распределяющей. Столкнувшись с новой опасностью, все поняли давно, что рассчитывать сейчас можно только на себя. Помнить и заботиться о родных и друзьях. Самоорганизовываться. Поддерживать друг друга. И пытаться найти выход из тупика. Чтобы не оказаться однажды где-то в мезозое.

А власть, которая никогда и ни за что не отвечала, будет идти своим путем. Все туда же.И мучительно решать проблему средств защиты. Только это уже никак ей не поможет. Стратеги опоздали. Безнадежно. Навсегда.

Владимир Халип, специально для Charter97.org