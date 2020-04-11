Погнали Кремль по крапиве 6 Телеграмм-канал «Серпом По»

11.04.2020, 12:46

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Ох уж этот Илон Маск!

Мало России падения цен на ископаемое топливо. Теперь и в космосе берут за горло. Открыли второй фронт.

Глава госкорпорации Роскосмос Рогозин объявил на совещании у Путина, что цены на пуски космических аппаратов будут снижены на 30% из-за конкуренции американской SpaceX.

Да уж.

Придется бороться за большую долю на рынке, предлагая потребителям более низкие цены.

А как было бы здорово жить монополистом или создать какой-нибудь картель, обдирая потребителей космическими ценами. Но так никогда не будет.

Телеграмм-канал «Серпом По»