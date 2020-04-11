Путина жестко поставили на место Эль Мюрид, «Главред»

11.04.2020, 13:51

Кто станет следующим уровнем для Кремля - Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла?

Владимир Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение в области, которую он вне всяких сомнений считал стратегической для себя и своего собственного положения в мире.

В конце декабря ему указали на место в газовой войне, сейчас показательно и достаточно жестко наказали руками Саудовской Аравии на нефтяной площадке. И именно углеводороды были для Путина инструментом продвижения его личных политических интересов.

Пресс-секретарь Песков пространно назвал соглашение ОПЕК+ 2.0 выгодным для всех участников рынка, но Путин не выгоду имеет в виду, шантажируя своих "партнеров". Он демонстрирует свой вес и значимость.

Теперь его показательно приложили об стол, показав настоящее место в мировой иерархии. Не может криминальный режим, грабящий свою страну, угнетающий свой собственный народ, уничтожающий свою собственную экономику и страну, быть угрозой мировой стабильности.

Хулигана рано или поздно ставят на место, а уж тупого гопника тем более терпеть за его выходки не будут никогда.

Место нынешней России - на задворках Третьего мира. И это - итог правления самого Путина, но не козни врагов России. Враги были, есть и будут всегда, это внешний фактор, вирус. Для здорового организма такой фактор не страшен, но если организм глубоко болен - то даже мокрые ноги могут стать причиной пневмонии.

Болезнь России - это Путин и его режим криминальных авторитетов, пришедший к власти в начале нулевых. И пока россияне будут ею болеть, Россия так и будет опускаться все глубже. Сегодня россиян показательно поставили на место саудиты. Теперь даже они для РФ не ровня. Кто станет следующим уровнем - Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла - посмотрим. Где Путин - там катастрофа для страны. Это становится аксиомой.

Эль Мюрид, «Главред»