закрыть
11 апреля 2020, суббота, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Путина жестко поставили на место

  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 11.04.2020, 13:51
Путина жестко поставили на место

Кто станет следующим уровнем для Кремля - Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла?

Владимир Путин второй раз за три месяца потерпел сокрушительное и крайне унизительное поражение в области, которую он вне всяких сомнений считал стратегической для себя и своего собственного положения в мире.

В конце декабря ему указали на место в газовой войне, сейчас показательно и достаточно жестко наказали руками Саудовской Аравии на нефтяной площадке. И именно углеводороды были для Путина инструментом продвижения его личных политических интересов.

Пресс-секретарь Песков пространно назвал соглашение ОПЕК+ 2.0 выгодным для всех участников рынка, но Путин не выгоду имеет в виду, шантажируя своих "партнеров". Он демонстрирует свой вес и значимость.

Теперь его показательно приложили об стол, показав настоящее место в мировой иерархии. Не может криминальный режим, грабящий свою страну, угнетающий свой собственный народ, уничтожающий свою собственную экономику и страну, быть угрозой мировой стабильности.

Хулигана рано или поздно ставят на место, а уж тупого гопника тем более терпеть за его выходки не будут никогда.

Место нынешней России - на задворках Третьего мира. И это - итог правления самого Путина, но не козни врагов России. Враги были, есть и будут всегда, это внешний фактор, вирус. Для здорового организма такой фактор не страшен, но если организм глубоко болен - то даже мокрые ноги могут стать причиной пневмонии.

Болезнь России - это Путин и его режим криминальных авторитетов, пришедший к власти в начале нулевых. И пока россияне будут ею болеть, Россия так и будет опускаться все глубже. Сегодня россиян показательно поставили на место саудиты. Теперь даже они для РФ не ровня. Кто станет следующим уровнем - Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве или Венесуэла - посмотрим. Где Путин - там катастрофа для страны. Это становится аксиомой.

Эль Мюрид, «Главред»


популярное за неделю

Мнение

Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников