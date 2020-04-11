А что в «кубышечке»? 4 Леонид Фридкин, «БелГазета»

11.04.2020, 14:22

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Белорусскому бизнесу предложили «пошевелиться».

Основной лозунг белорусских властей сегодня: экономика должна работать, несмотря ни на какую пандемию. Пока частный бизнес пытается понять, поможет ли ему государство выжить или будет равнодушно смотреть, как предприниматели барахтаются в волнах «идеального шторма».

Cигналы поступают столь противоречивые, словно власти затеяли игру в плохого и хорошего полицейского.

ФОРМУЛА И ПАКЕТ

«Тут у меня формула Трампа, - заявил 31 марта правитель. - Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса… Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно».

Между тем в США, что бы ни говорил их правитель, действуют весьма жесткие карантинные меры. Кроме того, Дональд Трамп без разговоров подписал предложенный Конгрессом закон о программе помощи американскому бизнесу и населению на $2,2 трлн. Власти США, государств Евросоюза и многих других стран пытаются по мере сил поддержать крупные и малые компании, теряющие своих клиентов и вынужденные останавливать деятельность, помочь людям, теряющим работу.

«Неординарный пакет» поддержки секторов, где работает около 550 тыс. человек, на сумму BYN110 млн, обещанный премьер-министром Сергеем Румасом, как и все остальные заготовки, явно охватит далеко не всех.

Во-первых, заявленная сумма - скромная во всех отношениях. В абсолютных цифрах ее почти не видно на фоне $5 трлн, выделяемых в мире на борьбу с коронавирусом и его последствиями. В относительных цифрах все тоже скудновато. Скажем, в Германии направляется более 1/3 ВВП, в США - 12,4%, Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Польша, Португалия, Ирландия и Чехия - не более 2%, Австрия, Австралия, Греция, Израиль, Канада, Швеция и Эстония - от 5 до 10%, Россия - 1,2%. При этом речь идет не о печатании денег, а о перераспределении в пользу наиболее пострадавших имеющихся реальных доходов общества. А поскольку те и без того сокращаются, всем придется обеднеть, а некоторые вообще не переживут нынешний кризис - во всех смыслах. Спасать экономику, подвергая неоправданному риску жизни людей, желающих немного.

Заявленные у нас BYN110 млн на «прямые меры бюджетно-налоговой поддержки» - это около 0,085% ВВП (вместе с ранее выделенными медицине BYN2,35 млн). Возможно, в дальнейшем сумма вырастет, но пока это в шесть раз меньше, чем потрачено в прошлом году на Европейские игры.

Предполагается, что предприятия некоторых отраслей получат беспроцентный налоговый кредит - отсрочку уплаты во II-III кварталах местных налогов (на землю, недвижимость, налог при «упрощенке»), арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Правда в IV квартале эти налоги придется уплатить до конца текущего года. Малому бизнесу, не слишком обремененному недвижимостью, это не очень поможет. К тому же те, у кого сейчас падает выручка, налогов с нее много и так не заплатят.

Гораздо весомее будет помощь отдельным крупным предприятиям, которым обещано сокращение сроков возврата из бюджета вычетов по НДС.

Вероятно, всем опять разрешат списывать убытки от очередной девальвации не сразу, а «размазывать» курсовые разницы на финансовые результаты на несколько лет. Особая милость - позволение включать в затраты, учитываемые при налогообложении, расходов на санитарно-противоэпидемиологические и ограничительные мероприятия.

В ПУТИ КОРМИТЬ НЕ ОБЕЩАЛИ

В пятницу в Смолевичах правитель ясно дал понять, что поддерживать будут в первую очередь госпредприятия. К примеру, БелАЗ, которому трудно сбывать свою продукцию, или «Белавиа», которой стало некуда летать. Кое-какие шансы, возможно, будут и у тех, кто продемонстрирует, что пытается сохранить свой бизнес.

«Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть», - заявил Лукашенко. Тем, кто «сложил руки» и деньги в офшорах, предлагается не ждать, пока государство ему обеспечит «светлое будущее», а шевелиться самим: «твой бизнес, ты его спасай».

«Подставить плечо» обещал, только «если у нас будет такая возможность».

Очевидно, что производители продовольствия и товаров первой необходимости ни в какой поддержке не нуждаются: на их продукцию сейчас самый спрос. Впрочем, если у госпредприятий проблемы со сбытом, государство им все равно будет помогать - они же градообразующие, там тысячи людей работают. А тысячам мелких частных компаний, где, между прочим, работают в совокупности тоже тысячи людей, придется выживать самостоятельно.

«Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются», - сказал Лукашенко.

Действительно, с какой стати помогать каким-то частникам? Туризм, HoReCa, бытуслуги явно не тянут на ключевые отрасли, на которых держится экономика, а ретейл и так выкрутится - как всегда. То ли дело промышленность, сельское хозяйство, строительство. Но в нынешних условиях может оказаться, что, несмотря на всю господдержку, эти предприятия все равно сократят объемы производства и окажутся не локомотивами, вытягивающими страну из кризиса, а генераторами новых долгов и убытков. Такое уже не раз случалось в прошлые годы. Теперь нет никаких гарантий, что в ближайшие месяцы курс рубля и прочие факторы не ухудшатся. Напротив, ситуация на мировом нефтяном рынке будет расшатывать российскую экономику, которая потянет за собой и Беларусь. Ведь внутренний спрос у нас довольно ограниченный, а с экспортом при нынешнем обвале мировой экономики всякое может случиться. Из-за пандемии во всем мире вводятся ограничения, появляются перебои в производстве и логистике, падение спроса порождает протекционизм. Причем на сей раз выручать отбившегося от интеграции союзника Кремлю ни к чему. Так что выбираться из кризиса, уцепившись за хвостик восточного соседа, сейчас не получится.

В прошлом вину за все неприятности чиновники валили на внешние условия. Теперь на коронавирус тоже можно свалить не только новые, но и все старые экономические проблемы, а заодно «открутить» либерализационные поблажки и усилить административный прессинг.

Пока неясно, по каким критериям чиновники определят, что бизнесмен «из своих запасов» что-то инвестировал в свой бизнес, искал новые пути для работы и диверсифицировался, чем заслужил право «приходить к государству». Но сочинить подходящую формулу - дело техники. Для начала правительство уже порадовало бизнес запретом увеличивать цены свыше 0,5% в месяц - под угрозой закрытия торговых объектов.

Владельцам частных компаний, которые не пожелают расставаться «кубышкой», вообще ее не имеют или по иным причинам не впишутся в антикризисные формулы властей, придется рассчитывать только на себя. Сотрудникам таких компаний, которых оправят в неоплачиваемые отпуска или уволят, тоже придется рассчитывать только на себя - если власти не удосужатся хотя бы повысить пособия по безработице до цивилизованного уровня и отменить «тунеядский» декрет №3. Подсчитав и прослезившись, немало людей заподозрит, что государство, которое не помогает и не защищает нас в трудное время, не окупает налоги, за которые мы все его содержим. Кое-кто даже решит, что не очень-то им и нужно такое государство. Тогда уж пусть оно не обижается…

Леонид Фридкин, «БелГазета»