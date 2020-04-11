Der Spiegel: Шутки деспота Лукашенко о водке приводят в гнев 11 11.04.2020, 14:42

3,747

Немецкое издание поговорило с медработниками из Витебска.

"Белорусский деспот Лукашенко называет отношение мира к коронавирусу "психозом". Он преуменьшает опасность вируса. Люди пытаются помочь себе самостоятельно", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод - inopressa.ru).

"Одно слово по возможности не должно появляться в белорусских свидетельствах о смерти: Covid-19, пневмония, вызываемая коронавирусом. Поэтому врачи указывают в качестве причины смерти сердечную недостаточность или заболевание дыхательных путей", - говорит врач из Витебска Артур.

"Хирург, которому около 30 лет, работает в поликлинике в Витебске, городе с 380 тыс. жителей на севере Беларуси. Он пожелал не публиковать своего настоящего имени. К медикам, которые рассказывают СМИ, тем более иностранным, о ситуации в больницах, приходят прокуроры и КГБ. И угрожают потерей работы", - передает журналистка Кристина Хебель.

"Больницы города заполнены пациентами с воспалением легких и бронхитом - там лежат не только пожилые, но и люди в возрасте 20-30 лет", - говорит Артур. Несколько врачей рассказывают о сильном росте заболеваний. "Все понимают, о чем идет речь, - говорит хирург. - Но тестов на коронавирус у нас нет. В конце марта нам дали десять, потом еще пять или семь. Это все".

"Недалеко расположены Латвия и Россия, оба государства закрыли свои границы - Белрусь нет. В обоих государствах, как и везде, люди должны оставаться дома - в Беларуси нет. Здесь по-прежнему открыты рестораны, кафе и магазины, продолжают работать заводы, проводятся хоккейные и футбольные матчи перед зрителями".

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - заявил Лукашенко, отмахнувшись от карантина как меры для слабаков. Ранее он в шутку советовал белорусам пить от коронавируса водку, ходить в сауну и ездить на тракторе", - говорится в статье.

"Я боюсь, что будет, как в Северной Италии, - говорит Артур из Витебска. - Врачи у нас с хорошим образованием, но обеспечение намного хуже".

"То, что коронавирус мог распространиться в городе, связано также с тем, что несколько недель назад представители местной обувной фабрики были на выставке в Милане. Официально об этом не говорят. (...) По данным министерства здравоохранения, в стране коронавирусом заражено около 1,5 тыс. человек".

"Как такое возможно?", - задается вопросом в Facebook Елена Гапова, уроженка Беларуси и профессор Мичиганского университета. В штате проживает примерно столько же людей, как и в Беларуси, около 10 млн человек. Но там уже на прошлой неделе было зафиксировано 13 тыс. зараженных коронавирусом и около 400 смертей".

После смерти одного мужчины в Витебске Лукашенко процитировал местного губернатора, сказав, что мужчина весил 135 кг. Вирус, по мнению диктатора, поражает слабых.

"Многие белорусы, говорит врач Артур из Витебска, действуют сейчас по принципу: "Если президент что-то советует, сделай наоборот". Тогда, - передает Der Spiegel, - шансы выжить будут выше".