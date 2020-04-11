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«Баста»: В Докшицком районе - тяжелая ситуация, очень много больных с «пневмонией»

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  • 11.04.2020, 14:59
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«Баста»: В Докшицком районе - тяжелая ситуация, очень много больных с «пневмонией»
Фото: TASS

Зараженных увозят в соседние райцентры.

Тяжелая ситуация сложилась в Докшицком районе. Более 200 пациентов госпитализированы с пневмонией. Центральная районная больница в Докшицах и больница в Бегомле (Докшицкий район) заполнены пациентами с пневмонией. Зараженных возят в соседние райцентры, передает телеграмм-канал «Баста».

Об этом сообщают жители Докшиц и Бегомля, а также сотрудники больниц.

«В больнице в Докшицах – около сотни человек, у всех пневмония. Контактных уже даже не берут всех – нет мест. Еще столько же перебросили в Бегомль, Глубокое и Поставы. Врачи сутками на работе, не справляются», - пишет читатель канала, родственница которого работает в Центральной районной больнице в Докшицах.

«Прямо сейчас по Докшицам ездят машины и заливают все «химией». Начали с поликлинники вчера вечером. Сообщили родители. Умерли двое их знакомых и еще четыре человека, они их не знают лично», - пишет читатель канала из Докшиц.

«Два последние дня больница в Бегомле принимает людей со всего района, мест уже нет. Привозят даже из райцентра, из Докшиц. В районе фактически чрезвычайное положение, не работают рынки, многие магазины, отменяют массовые мероприятия», - сообщил врач из Бегомля.

«Много, очень много больных с пневмонией. Есть смерти», - сообщил читатель канала из агрогородка Крулевщина Докшицкого района.

Журналистам удалось связаться с приемной главврача Центральной районной больницы в Докшицах. Сотрудница, которая подняла трубку, подтвердила, что больных в учреждении здравоохранения «очень много».


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