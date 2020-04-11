Сослуживец Сечина Владислав Гирман, «Деловая столица»

11.04.2020, 15:06

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Фото: Getty Images

Как Кремль спецоперацию «Ангола» проводил.

"Роснефть" Игоря Сечина объявила о своем уходе из Венесуэлы и продаже активов в местных проектах по добыче нефти и нефтесервису: Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria. Активы продаются некой российской компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, как заявил в комментарии РБК пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, с целью подтолкнуть США отменить санкции, введенные в отношении компании.

Действительно, в феврале и марте Вашингтон внес в санкционный список российских торговцев нефтью дочернюю компанию "Роснефти" Rosneft Trading и "Роснефти" же подконтрольную швейцарскую TNK Trading International. Тем самым создав серьезные проблемы для Кремля, который столкнулся с резким обвалом цен (Urals - $19,6 за бочку, данные с задержкой в один день), который Россия сама же и спровоцировала, выйдя из соглашения с ОПЕК.

Но на самом ли деле Игорь Сечин отдаст венесуэльские прожекты? И что за госкомпания получит активы "Роснефти"?

Российская газета "Ведомости" пишет, что "единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения "Роснефти" (на 100% принадлежит правительству и может расплатиться за сделку акциями "Роснефти") - это "Роснефтегаз". Данная компания владеет контрольным пакетом акций "Роснефти" - 50%+1. У British Petroleum 19,75% акций, 18,93% принадлежат QH Oil Investments LLC (Катар), одна акция - у Росимущества.

Однако Deutsche Welle и РБК обратили внимание на то, что в тот же день, когда "Роснефть" попрощалась с Венесуэлой, в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) была зарегистрирован компания "Росзарубежнефть". Согласно реестру компания полностью принадлежит вышеупомянутому Росимуществу, находится в Москве, ее уставный капитал составляет 322,7 млрд руб. (более $4 млрд), а заниматься она будет добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа.

Сослуживец Сечина

Гендиректором "Росзарубежнефти" указан некий Николай Рыбчук. Журналисты также обратили внимание, что человек с таким же именем является бывшим военным атташе, представителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в Анголе и членом Союза ветеранов Анголы.

Стоит отметить, что и сам Сечин, владеющий португальским, в 1980-х служил в Анголе военным переводчиком во время гражданской войны (1975-2002 гг.), в ходе которой Советский Союз и США поддерживали противоборствующие группировки: MPLA (Национальное движение за освобождение Анголы) была просоветской, а UNITA (Национальный союз за полную независимость Анголы) и FNLA (Национальный фронт за освобождение Анголы) - прозападными. По некоторым оценкам, в ангольской войне на стороне MPLA успели поучаствовать 11 тыс. советских военных, многие из которых остались в Анголе и попали в местные органы власти.

В 1979 г. к власти пришел представитель MPLA Жозе Эдуарду душ Сантуш, который в 1960-х жил в СССР и женился на россиянке Татьяне Кукановой. С развалом СССР Москва, как известно, утратила влияние в Африке, но уже с начала нового тысячелетия потихоньку начала туда возвращаться.

Представители Союза ветеранов Анголы регулярно катаются в бывшую колонию Португалии, иногда по несколько раз в год, и обмениваются медальками. В ходе своих визитов эти ветераны постоянно встречаются с руководством страны, в том числе с главами силовых и оборонных ведомств. К примеру, в 2014 г. российская делегация, в составе которой был и Рыбчук, встречалась с министром обороны Жуаном Лоуренсу (ныне президент Анголы) и главой Службы безопасности (Casa De Segurança) Жуаном Виейрой.

Кстати, примечательна формулировка с сайта Союза: "С разрешения президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша, которое было получено уже непосредственно в ходе визита" гостям из РФ вручили медали. Примечательна она тем, что душ Сантуша, получается, поставили перед фактом. Это раз. Два: душ Сантуш, хоть и был в промосковской MPLA, но после сменил вектор и стал чаще поглядывать на Вашингтон.

Тесные контакты с Москвой он сохранял. При его правлении Россия начала заходить на местный рынок нефти и алмазов.

Нефтяные реки и алмазные берега

Отметим, Ангола, которая является членом ОПЕК, во-первых, вторая в Африке, после Нигерии, по добыче нефти, доказанные запасы которой составляют около 12,6 млрд баррелей, а во-вторых, располагает одними из крупнейших в мире залежей алмазов.

На момент, когда в январе 2014 г. Ангола выставила на продажу право на разработку и добычу на 10 континентальных месторождениях, там уже работала дочерняя компания "Газпромнефти" - сербская NIS. Осенью 2013 г. министр нефти Анголы Жозе Мария де Васконселос сообщил, что нефтепроектами заинтересовались представители "Роснефти" (делегация побывала в Анголе в апреле 2014 г.), "Газпрома", "Лукойла", "Газпром нефти" и "Зарубежнефти".

К слову, о названиях... "Зарубежнефть" и созданная под Рыбчука "Росзарубежнефть". Как-то туговато в Москве с креативом.

20 января 2019 г. Национальное агентство по нефти, газу и биотопливу Анголы (ANGP) заключило два соглашения о разработке крупного шельфового месторождения с держателем акций "Роснефти" - British Petroleum.

Помимо нефтепроектов, Россия вклинилась в добычу алмазов в Анголе. Этим в партнерстве с Национальной алмазной компанией Анголы (ENDIAMA) занялась "Алроса" - лидер на мировом рынке производства алмазов. Ангола же принесет российской компании немалую прибыль. В декабре 2019 г. "Алроса" заявила, что с середины 2020 г. начинается разработка одного из крупнейших в мире месторождений Luaxe. В текущем году компания надеется добыть алмазов на 1 млн каратов стоимостью $90 млн.

Мимо таких богатств россияне просто не могли пройти. И, помимо вояк из Союза ветеранов Анголы, в Луанду зачастили представители самых верхов: в начале октября 2013 г. в столице Анголы побывал вице-премьер Дмитрий Рогозин, который создал министерскую комиссию для развития отношений, а в ноябре 2015 г. с упомянутым выше главой Службы безопасности общался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

То есть спектр обсуждаемых вопросов касался и энергоресурсов, и оборонного сотрудничества. В рамках которого в октябре 2019 г. в Анголу были поставлены 12 истребителей Су-30К.

Холодный душ

Кстати, во время встречи с Рогозиным в 2013 г. вице-президент Анголы Мануэль Висенте призвал Россию активнее участвовать в развитии этой африканской страны.

Думается, он не раз после клял себя за те слова. Ведь россиян, известно, дважды просить что-нибудь "поразвивать" не нужно. И, учитывая последующие кардинальные изменения в системе власти Анголы, есть смысл предположить, что не только нефть, алмазы и оружие Рыбчук и Ко обсуждали с тогдашним министром обороны Жоау Лоуренсу.

Дело в том, что душ Сантуш спустя десятилетия во главе Анголы решил, что в выборах президента в 2017 г. участвовать не будет, и выбрал соратника и преемника - Лоуренсу, при этом, видимо, надеясь сохранить реальную власть в своих руках.

Только все пошло не по плану. Лоуренсу не побоялся пойти против шефа и перезагрузил власть, сразу же начав зачищать самые "жирные" места от ставленников душ Сантуша. Соратник президента Висенте также лишился должности. А вместе с ним и новый глава государства уволил детей душ Сантуша: сына Жозе Филомена - с поста главы Национального суверенного фонда благосостояния, а дочь Изабель - с должности руководителя государственной нефтекомпании Sonangol. Сына обвинили в выведении из фонда $500 млн, а дочь, чье состояние Forbes оценивал в $3 млрд, - в повсеместной коррупции.

Между прочим, в январе этого года журналистам слили тысячи страниц документов о хищениях Изабель душ Сантуш в Sonangol. К примеру, согласно документам, дочь экс-президента, родившаяся в Баку и имеющая гражданство РФ, в последний день на своем посту заплатила $58 млн дубайской консалтинговой фирме Matter Business Solutions, которой руководит ее бизнес-менеджер.

Анголо-венесуэльские проекты

Судя по всему, семью душ Сантуш решили не просто лишить рычагов влияния в Анголе, но и полностью слить. И за этим, очень даже вероятно, может стоять Москва, получившая в Луанде новых - более "голодных" и сговорчивых - друзей.

Теперь же российские кураторы ангольского направления, к которым, видимо, относится и Рыбчук, могут со спокойной душой заняться другими странами, представляющими огромный интерес для Кремля.

Конечно, не факт, что Рыбчук вообще будет иметь право голоса или какое-то влияние в "Росзарубежнефти". Грубо говоря, будет работать за еду, а сливки будет собирать Сечин.

По крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не внесут новую компанию в санкционный список. Тогда от российского правительства отпочкуется еще одна государственная компания с незамысловатым названием, которой поручат управлять какому-нибудь сослуживцу Сечина.

В целом же вся эта авантюра с Венесуэлой наглядно продемонстрировала приоритеты Кремля в условиях текущего экономического кризиса, подстегиваемого пандемией Covid-19. Мельчающие денежные потоки и обвал нефтесектора не являются для Путина достаточным поводом для спасения экономики и заботы о простых россиянах. Он спасает "непростых" россиян - представителей ближнего круга, куда входит и Игорь Сечин. Простые же россияне - те, которые останутся, - уж пусть как-то сами.

Владислав Гирман, «Деловая столица»