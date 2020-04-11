«Как только врачи увидели снимок, меня уложили на каталку и бегом в реанимацию» 3 11.04.2020, 15:27

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Рассказ белоруса, перенесшего коронавирусную пневмонию.

«Сказали, что я вот-вот могу умереть. Не верится даже…» — признается один из руководителей компании-грузоперевозчика JENTY, который первым в стране заболел пневмонией, вызванной коронавирусом. Сейчас для мужчины уже позади все страхи, реанимация, врачи в противочумных костюмах, бокс-одиночка. Бывший тяжелый пациент инфекционки рассказал tut.by про то, как заболел и попал в больницу, где его буквально с того света вытащили врачи, которые сейчас на работе «как на войне».

Фото: tut.by

«Как только врачи увидели снимок, меня уложили на каталку и бегом в реанимацию»

Василий (имя изменено по просьбе героя) вернулся домой из минской инфекционки всего три дня назад и сейчас восстанавливается в родных стенах. До этого целый месяц от смерти его спасали наши медики, половину этого срока мужчина провел в реанимации.

— Вернулся из-за границы в конце февраля. Был дома, ходил на работу в офис, общался с коллегами и друзьями. В общем, все было как обычно. А через несколько дней почувствовал легкое недомогание с ознобом и повышением температуры не больше 37,5 градуса. Я заперся в комнате у себя дома, наказал своим родным, чтобы ко мне не заходили — в целях безопасности, — вспоминает мужчина.

Василий обратился в частный медцентр и получил рекомендации, как лечиться, он их все выполнял. Однако через несколько дней температура у него подскочила до 40 градусов, а общее состояние ухудшилось.

— Дышать стало очень трудно. Вызвал скорую, которая отвезла меня в инфекционную больницу. Там сделали тест на коронавирус, снимок, а когда был готов его результат, вокруг меня началось такое движение! Сразу уложили на каталку и бегом в реанимацию.

Фото: tut.by

Оказалось, что за несколько дней заболевание у Василия перешло в двустороннюю пневмонию. Через некоторое время получили результат теста на коронавирус — он был положительный.

— После этого всю мою семью изолировали как контакты первого уровня. На две недели их поместили в больницу. Тест сына был чистый, а вот у жены — положительный. Но выздоровела она быстро и без всяких осложнений.

Василий оказался первым пациентом в Беларуси с пневмонией, вызванной коронавирусом. В реанимации он находился один, а на него, как на чудо, приходили смотреть и изучать болезнь врачи.

«Мне говорили, что важны не только лекарства, но и иммунитет человека»

— Медики заходили ко мне в полном защитном «обмундировании». Наблюдать это мне было страшновато. «Да и вирус неизученный, как же они меня будут лечить?» — думал.

Врачи, видя, что их пациент очень волнуется, работали с ним не только по лечению основного заболевания, но и как психологи: подолгу стояли у кровати, рассказывали понятным языком о заболевании и лечении, развеивали страхи.

Через две недели, когда состояние Василия уже позволяло, его отключили от кислорода, других медицинских приборов и перевели в одноместный бокс.

— Только когда пошел на поправку, узнал, что до этого состояние мое было очень тяжелым. Сейчас это как-то странно осознавать… Хотя врачи говорили, что в лечении очень важны не только лекарства, один из главных факторов — иммунитет пациента, болеет ли он чем-нибудь еще, хорошее ли сердце.

До этого здоровье Василия не подводило: он не пьет и не курит, все время занимается спортом, так что силы «выкарабкаться» у него были. Кстати, за свою жизнь мужчина впервые попал в больницу. Он был очень удивлен слаженной работе медиков — это была настоящая команда.

Фото: tut.by

— Я у них не спрашивал, но знаю, что получают за свою работу они небольшие деньги. Но их самоотдача поражает. Это настоящие профессионалы! Умные, корректные, выдержанные люди! Заканчивается их смена — они остаются в отделении, если надо. Знали, что вся моя семья на карантине и никто не принесет мне передачу, — делились фруктами из своих ссобоек. И такое отношение было не только ко мне, но и ко всем пациентам.

Фото: tut.by

А вот некоторые пациенты, которых с каждым днем в больнице становилось все больше и больше, удивили Василия уже неприятно: позволяли себе кричать на врачей и медсестер.

— Например, им делают повторные тесты на «корону», они приходят положительные. Люди начинают грубить, мол, хватит меня тут держать, выписывайте, чувствуем себя хорошо. Грозились написать жалобы в Минздрав. Ну куда вас выписывать? Чтобы всех позаражали? Надо бы им научиться управлять своими эмоциями, быть воспитаннее.

Фото: tut.by

Самому Василию с поддержкой очень повезло: когда его друзья и коллеги узнали, что он попал в больницу с коронавирусом, то они писали ему и звонили, предлагали свою помощь, желали скорейшего выздоровления.

— Когда болеешь, то позитивные эмоции очень нужны. От этого зависит скорость выздоровления, — уверен он.