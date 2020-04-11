закрыть
11 апреля 2020, суббота, 17:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Борисове забастовали водители «Яндекс. Такси»

5
  • 11.04.2020, 15:29
  • 3,313
В Борисове забастовали водители «Яндекс. Такси»
Фото: «Белсат»

Таксисты протестовали из-за снижения оплаты.

Водители «Яндекс. Такси» протестовали в Борисове против снижения оплаты. Таксисты собрались возле «Борисов-Арены» и игнорировали заказы. Они рассказали «Белсату», что таким образом стремятся привлечь к себе внимание.

Водители в Борисове провели акцию, через которую стремятся привлечь к себе внимание и выразить свой протест против снижения оплаты, которую недавно ввела компания «Яндекс.Такси».

«Собственники автопарков хотят справедливой оплаты труда. А сегодня у нас так сложилось, что зарплаты не хватает даже на оплату лизинга за авто. С учетом того, что в Беларуси установили новые правила по такси, нас обязали в машинах установить таксометры и сделать оклейку машин. Соответственно вырастают расходы. В результате наша работа уходит в минус. Мы терпели это почти 6 месяцев. Снижают бонусы. Комиссию в «Яндекс.Такси» увеличили с пяти до восьми процентов». Водителю, чтобы заработать 165 рублей, необходимо отработать как минимум 16 часов. А заказов становится все меньше», – говорит Андрей, собственник «ПКМ Авто».

Фото: «Белсат»

Водители недовольны ситуацией, но надеются, что, благодаря их акции, их мнение услышат в головном офисе.

«Мы будем продолжать протестовать, чтобы нас услышали, потому что в противном случае покинем «Яндекс.Такси». Будем уходить в другие службы, где есть приличная зарплата, где уважают людей», – добавляет Андрей.

Возле «Борисов-Арены» собрались несколько десятков водителей, которые говорят, что не намерены дальше мириться с существующей ситуацией.

Фото: «Белсат»

«Приходится перерабатывать. Для того, чтобы что-то заработать и принести в семью, нужно быть на работе около 12-16 часов. Водители измучиваются, растет психологическая усталость из-за стрессов. Виноват в этом агрегатор «Яндекс.Такси», стремящийся захватить рынок. Но жертвами становятся водители, ведь мы для них инструмент, чтобы они получили доходы. Компания должна обеспечить нам зарплату, защищать нас, но ситуация обратная», – рассказал «Белсату» Сергей, водитель такси.


популярное за неделю

Мнение

Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников