В Борисове забастовали водители «Яндекс. Такси» 5 11.04.2020, 15:29

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Фото: «Белсат»

Таксисты протестовали из-за снижения оплаты.

Водители «Яндекс. Такси» протестовали в Борисове против снижения оплаты. Таксисты собрались возле «Борисов-Арены» и игнорировали заказы. Они рассказали «Белсату», что таким образом стремятся привлечь к себе внимание.

Водители в Борисове провели акцию, через которую стремятся привлечь к себе внимание и выразить свой протест против снижения оплаты, которую недавно ввела компания «Яндекс.Такси».

«Собственники автопарков хотят справедливой оплаты труда. А сегодня у нас так сложилось, что зарплаты не хватает даже на оплату лизинга за авто. С учетом того, что в Беларуси установили новые правила по такси, нас обязали в машинах установить таксометры и сделать оклейку машин. Соответственно вырастают расходы. В результате наша работа уходит в минус. Мы терпели это почти 6 месяцев. Снижают бонусы. Комиссию в «Яндекс.Такси» увеличили с пяти до восьми процентов». Водителю, чтобы заработать 165 рублей, необходимо отработать как минимум 16 часов. А заказов становится все меньше», – говорит Андрей, собственник «ПКМ Авто».

Фото: «Белсат»

Водители недовольны ситуацией, но надеются, что, благодаря их акции, их мнение услышат в головном офисе.

«Мы будем продолжать протестовать, чтобы нас услышали, потому что в противном случае покинем «Яндекс.Такси». Будем уходить в другие службы, где есть приличная зарплата, где уважают людей», – добавляет Андрей.

Возле «Борисов-Арены» собрались несколько десятков водителей, которые говорят, что не намерены дальше мириться с существующей ситуацией.

Фото: «Белсат»

«Приходится перерабатывать. Для того, чтобы что-то заработать и принести в семью, нужно быть на работе около 12-16 часов. Водители измучиваются, растет психологическая усталость из-за стрессов. Виноват в этом агрегатор «Яндекс.Такси», стремящийся захватить рынок. Но жертвами становятся водители, ведь мы для них инструмент, чтобы они получили доходы. Компания должна обеспечить нам зарплату, защищать нас, но ситуация обратная», – рассказал «Белсату» Сергей, водитель такси.