Минздрав заявил о заражении коронавирусом 301 медика 43 11.04.2020, 15:44

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Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.

Подтверждено заражение коронавирусом 301 белорусских медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник на пресс-конференции с миссией ВОЗ, которая прошла сегодня, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.