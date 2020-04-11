закрыть
11 апреля 2020, суббота, 17:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минздрав заявил о заражении коронавирусом 301 медика

43
  • 11.04.2020, 15:44
  • 8,741
Минздрав заявил о заражении коронавирусом 301 медика

Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.

Подтверждено заражение коронавирусом 301 белорусских медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник на пресс-конференции с миссией ВОЗ, которая прошла сегодня, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.


популярное за неделю

Мнение

Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников