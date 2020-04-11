Минздрав заявил о заражении коронавирусом 301 медика

Минздрав заявил о заражении коронавирусом 301 медика43
- 11.04.2020, 15:44
- 8,741
Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.
Подтверждено заражение коронавирусом 301 белорусских медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник на пресс-конференции с миссией ВОЗ, которая прошла сегодня, сообщает Telegram-канал «Баста!».
Больше всего заболевших — в Витебске и Минске.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.