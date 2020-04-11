Эксперты рассказали о пользе и вреде пива 1 11.04.2020, 16:16

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Все хорошо в меру.

Темное и светлое, безалкогольное и крепленое, нефильтрованное и пастеризованное, крафтовое, домашнее, эль, лагер… Одних только классических видов пива существует несколько десятков! У него целая армия поклонников, а в народной медицине пиву посвящена отдельная глава. С другой стороны у него и противников немало, причем большинство, как правило, из научного сообщества. Так чего в нем хорошего, а чего плохого, и вообще — вредно пиво в итоге или полезно? Об этом в материале «Популярной механики».

Все хорошо в меру — пусть банальность, но с этой фразы начинается практически любой совет диетологов, гастроэнтерологов и наркологов. Самая вредная составляющая пива — этиловый спирт. В среднем его содержание в напитке 3−5% (крепленые варианты мы не рассматриваем). Стало быть максимум суточного потребления для мужчин составляет 0,5 литра пива (эквивалент 50 граммов водки), для женщин — 0,33 литра. Всем, что сверху вы удобряете почву для развития так называемого пивного алкоголизма — тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант зависимости, куда более серьезный, чем «водочный» алкоголизм. И не кивайте в сторону безалкогольного пива: незначительная доля этилового спирта в нем все же есть (в некоторых случаях может доходить до 1,5%), а значит и с ним надо быть аккуратным.

Американские ученые в 2007 году провели исследование и пришли к выводу, что у тех, кто регулярно потребляет пиво, на треть реже образуются камни в почках. У пива сильный мочегонный эффект, поэтому при его употреблении почки чаще обычного «промываются». И это хорошая новость. Плохая же заключается в том, что вместе со всякой гадостью пиво из организма вымывает массу микроэлементов, а это, в свою очередь, создает их дефицит.

В пиве содержатся витамины группы В, причем, в легкой для усвоения форме, аскорбиновая кислота, фосфор, железо, магний, калий и цинк, а также никотиновая и фолиевая кислоты. Проблема в том, что концентрация микроэлементов в пиве ничтожно мала, и чтобы восполнить баланс, к примеру, витамина С, надо выпить литр-другой этого напитка в день. Так себе витаминный комплекс…

С другой стороны, метанол, альдегиды и сивушные масла — весь этот набор не самым лучшим образом воздействует на центральную нервную систему, особенно при регулярном употреблении. Как результат — ранняя деменция, проблемы с памятью, перепады настроения, лень.

В пивном хмеле в большом количестве содержатся фитогормоны. Они активно подавляют мужской гормон тестостерон. Как следствие — у мужчины начинает увеличиваться живот и грудные железы, растет количество висцерального и подкожного жира, мышцы становятся дряблыми. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, этиловый спирт стимулирует аппетит, блокируя центры насыщения. Увеличивается вес тела. И это мелочи по сравнению с тем, что либидо в ходе таких изменений стремительно падает, появляются проблемы с эрекцией.

Выходит, от пива сплошной вред? Нет, это ошибочное утверждение. Вред от частого употребления пива в больших количествах. Если пить в меру, то оно как минимум не вредит, а то и вовсе хорошо сказывается на пищеварительной системе, становясь питательной средой для полезных кишечных бактерий. Фенольные соединения в пиве предупреждают образование тромбов и нормализуют липидный обмен в организме.

И напоследок. От пива вы едва ли потолстеете, любая газировка куда калорийнее. Проблема в закуске: сухарики, чипсы, соленая рыба и прочий снек способствуют набору веса, а большое содержание хлорида натрия задерживает в организме жидкость, из-за чего появляются отеки. И боже вас упаси пить пиво в бане! Во‑первых, все тот же этиловый спирт увеличивает нагрузку на сердце, расширяя и без того увеличенные от повышенных температур сосуды, сердце начинает активнее гонять кровь. А во-вторых, традиционные соленые закуски задерживают жидкость в организме, сводя на нет основной терапевтический эффект банных процедур.