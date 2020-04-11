А где слуги народа? 19 Людмила Мирзаянова

11.04.2020, 16:21

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Людмила Мирзаянова

Фото: belaruspartisan.by

На этот раз прохлождаться не получится.

Не буду скрывать, развернувшееся волонтерство, сборы денег и средств для борьбы с пандемией в стране вызывают у меня противоречивые чувства. Солидарность, помощь врачам - это здорово! Это надо!

Но возникают вопросы:

А где государство? Почему не открывают свои «кубышки» власти придержащие? Где так называемый Фонд Лукашенко? Сколько средств выделил он для борьбы с болезнью? Сколько денег пожертвовали на покупку ИВЛ лично его министры? А руководство на местах, все эти председатели обл- и райисполкомов, вся эта чиновничья рать, живущая в большинстве своём на народные деньги в «купеческих слободках», все это время «транспарентно» молчавшая о надвигающейся беде, сколько денег собрала лично она для оснащения инфекционных больниц и отделений?! Выходит, простыми людьми, их компанией солидарности, их страстным сочувствием и состраданием все они сегодня прикрывают свои з.....ы!? В ледовых дворцах прохлаждаются... На этот раз не получится! Пусть раскошеливаются и демонстрируют чеки покупки и доставки всего необходимого в медицинские учреждения!

Людмила Мирзаянова, «Фейсбук»