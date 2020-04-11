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В Нидерландах всплеск коронавируса среди работников социальной сферы

  • 11.04.2020, 16:30
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В Нидерландах всплеск коронавируса среди работников социальной сферы
Фото: ЕРА

За последние сутки в этой стране зарегистрировали 132 новые смерти от COVID-19.

Число новых больных и погибших от коронавируса в Нидерландах растет примерно на уровне предыдущих суток. После того, как страна расширила тестирование на работников социальной сферы, обеспечивающих уход, эта категория составила 42% всех новых случаев.

Как пишет "Европейская правда", такие новые данные обнародовал Национальный институт общественного здоровья RIVM.

За последние сутки в Нидерландах зарегистрировали 132 новые смерти от COVID-19, по сравнению с 115 накануне. В то же время, этот новый рост меньше, чем показатели 8-9 марта - 148 и 147 погибших.

Общее количество погибших от коронавируса в стране выросло до 2643.

Количество новых заражений остается примерно на уровне предыдущего дня: 1316 новых случаев по сравнению с 1335 позавчера. До этого несколько дней подряд суточное количество новых заражений существенно увеличивалась. Больше всего новых случаев, по-прежнему оказывают на юге страны

"В последние несколько дней, негоспитализированные работники социальной сферы, которые имеют определенные симптомы, также могут пройти тестирование. Первые результаты уже можно видеть в отчетах, потому что 550 новых сообщений (42%) это работники социальной сферы, обеспечивающие уход", - отмечают в сообщении.

Напомним, недавно Нидерланды расширили тестирование групп риска, в частности, врачей и тех, кто обеспечивает уход за престарелыми или в других социальных учреждениях.

Общее количество подтвержденных больных коронавирусом в Нидерландах возросло до 24 413.

Из них в больницах находятся 8386. За последние сутки количество госпитализированных возросло на 189 человек. Это меньший рост, чем в предыдущие несколько дней.


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