За последние недели белорусский бизнес обесценился на 10–12 % 2 11.04.2020, 16:34

1,544

Нужно принимать срочные меры.

В глобальном мире идет проседание экономики, произошел обвал на фондовых биржах. Это отражается и на белорусской экономике.

Свою точку зрения по данному поводу газете «Белорусы и рынок» высказал председатель координационного совета Белорусской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

— Проблемы с поставками нефти вызвали падение стоимости белорусской валюты. Предприятия испытывают недостаток финансов, в стране депрессивны целые отрасли, низкий рост экономики, это также напрямую влияет на бизнес. Считайте, за последние недели бизнес в стране обесценился на 10—12 %.

Первыми это прочувствовали туристические организации. Наша туристическая отрасль ориентирована на внешний рынок, и турфирмы работали через сетевые структуры. От стоимости каждой поездки туроператоры имеют 4—6 %. Поскольку в нашей стране все в порядке, страна не объявила никакого чрезвычайного положения, что дало бы основания для форс-мажора, но при этом многие туры отменены, то крайними остаются туристические компании. С одной стороны, туры оплачены, деньги перечислены, и, естественно, турфирмы должны заплатить налоги. Но, с другой стороны, клиенты требуют вернуть им деньги. Аналогичная ситуация с поставщиками, перевозчиками и особенно с логистическими компаниями.

Например, делегация Конфедерации должна была выехать в Грузию на неделю Организации экономического сотрудничества и развития. Мы купили билеты, забронировали гостиницы, заплатили за экскурсии. Но вот возникла форс-мажорная ситуация в Грузии, вся страна закрыта на карантин, и ОЭСР отменила мероприятие. Мы хотели поехать в индивидуальном порядке, но партнер отказался нас принять, офисы закрыты, а люди полностью изолировались. Таким образом, поездка не состоялась, но деньги за билеты и гостиницы нам не возвращают, потому что в Беларуси нет форс-мажора, делегация могла выехать. Таких примеров сейчас сотни.

Пандемия требует приятия одновременных коллективных мер во всех странах. Все правительства собирают совещания, вырабатывают меры, как компенсировать убытки малому бизнесу – туристическому, перевозчикам, услугам, ведь никто не заинтересован, чтобы фирмы лопнули. Во Франции уже объявлено об освобождении малого бизнеса от оплаты аренды, водоснабжения, потому что уже сократились потребительские, туристические потоки. Правительство Австрии выделяет на компенсацию бизнесу 4 млрд евро. Казахстан вводит режим чрезвычайного положения и настроен на компенсации — в расчете на то, что если фирмы поддержать сейчас, то в будущем они наработают. В некоторых странах на период пандемии объявляют налоговые каникулы.

Ситуация с коронавирусом вынудила нас обратиться к правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Его объявили во всех странах Европы. В этом случае мы вошли бы в большой международный план по преодолению последствий пандемии. Пострадавшие от коронавируса страны, например Италия и Греция, запрашивают кредиты, и они их получат. Определенные средства выделяет ЕБРР, возможно, что-то достанется и Беларуси, но не уверен, потому что у нас как будто все хорошо.

Представители бизнес-ассоциаций заявляют, что нельзя терять время, необходимо срочно принимать меры. Нужно изучить все возможные проблемы, ведь о многих мы пока даже не знаем, потому что бизнес очень диверсифицирован, это сотни тысяч разных направлений. Если бы некоторые издержки бизнесу компенсировали, он нагнал бы объемы на протяжении весны-лета, тем более что мы производим товары, наша продукция пользуется спросом, может, мы и заработали бы еще на этом.