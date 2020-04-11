Провал стратегии Лукашенко 18 Анджей Почобут

11.04.2020, 16:46

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Реальная ситуация у нас в стране — «закачаешься».

Даже официальные цифры, озвучиваемые Министерством здравоохранения, кричат: выбранная Лукашенко стратегия противостояния пандемии потерпела жесточайшее поражение.

А если принять, во внимание что официоз многократно был пойман на лжи, то реальная ситуация у нас «закачаешься».

Коронавирус уже на уровне городских поселков и деревень. Райбольницы, ну, по крайней мере, большинство из них, по прежнему не готовы к потоку больных, который вскоре на них польется. В городах больницы ведь не резиновые... Тем, кто это подзабыл, память освежил Минздрав, приняв решение не госпитализировать контакты первого уровня.

В этих условиях ура-оптимистичная пропаганда госСМИ и льющаяся со всех сторон «анти-паника» в переводе на человечий язык звучат приблизительно так: «Граждане, умирайте упорядоченно и помните, что своей смертью вы портите государственную статистику!»

Думаю, что уже сегодня очевидно, что Александр Лукашенко жестко промахнулся. А поскольку построенная им «система РБ» не имеет никаких сдержек и противовесов эту ошибку не кому поправить. Остался один вопрос: как высока будет цена, которую вынуждена будет заплатить вся Беларусь за его упрямство?

Ответ мы узнаем в ближайшие недели...

Анджей Почобут, «Фейсбук»