Зеленский заявил о работе над согласованием новых участков разведения сил на Донбассе 2 11.04.2020, 16:55

Фото: ТАСС

Президент Украины считает, что это поможет снизить количество обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить обстрелы, поэтому сейчас идет работа над согласованием новых участков для разведения.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский в рамках рабочей поездки побывал на участке разведения сил и средств сторон № 3 Петровское. Ему доложили, что в последнее время ситуация там «контролируемая и спокойная».

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир», — отметил Зеленский.