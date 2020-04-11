Коронавирус в Шклов пришел из Москвы 11.04.2020, 16:57

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Несколько человек забрали в больницу.

Житель Шклова был на заработках в Москве, вернулся, неделю провел на карантине. 9 апреля соседи увидели его в местном магазине, вызвали "скорую", сообщает Telegram-канал "Баста!".

В больнице у мужчины подтвердили заражение коронавирусом. Сегодня утром приехала "скорая", забрали всю семью – жену, 16-летнего сына, трехлетнюю дочь.

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