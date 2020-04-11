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Под Витебском колледж закрыли на карантин

  • 11.04.2020, 17:59
Под Витебском колледж закрыли на карантин

В Городке у студента обнаружили коронавирус.

COVID-19 обнаружили у студента Городокского государственного аграрно-технического колледжа. В среду, 8 апреля, скорая помощь забрала студента прямо из учебного заведения. Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

Сколько прошло времени от момента его заражения до госпитализации - неизвестно. Отметим, что у колледжа есть пять общежитий. Заболевший студент проживал в одном из них.

На следующий день стало известно о переведении студентов учебного заведения на дистанционное обучение до мая. То есть, студенты из других населенных пунктов свободно разъехались по домам. Примечательно, что преподавателям колледжа предложили уйти в отпуск за свой счет.

Фото: vk.com/haradok

Как сообщает в соцсетях «районный штаб по коронавирусу», по состоянию на 9 апреля в Городке зарегистрировано два положительных теста на COVID-19. Заболевшие находятся в стационаре в Витебск и Шумилино.

Тем не менее, местные жители не верят официальным данным. Многие перешли на самоизоляцию и выступают за введение карантина.


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