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Андрей Санников: Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное

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  • 11.04.2020, 18:26
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Андрей Санников: Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Андрей Санников

Необходимо отменять всякие парады и футболы.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в «Фейсбуке» прокомментировал пресс-конференцию ВОЗ по итогам визита в Беларусь:

- Несмотря на подготовленный формат пресс-конференции экспертов ВОЗ и нелепые вопросы, глава миссии Патрик О'Коннор сумел высказать главное: ситуация опасная, необходимо готовиться к худшим сценариям. Чиновник Караник на пресс-конференции выполнял роль радиоточки. Иначе нельзя объяснить, почему министр здравоохранения в самый горячий период два часа тратит на это мероприятие . Его задача была говорить большую часть времени, с чем он успешно справился, хотя и он не выдержал и проговорился о количестве зараженных вирусом медицинских работников, что вчера упорно скрывала его подчиненная.

Главное, что несколько раз подчеркнул О'Коннор и что предпочла не услышать аудитория, это то, что заражение COVID-19 сегодня в Беларуси происходит на уровне сообщества. Это означает, что вирусом могут заразиться даже те люди, которые никаких установленных контактов с носителями не имели и не посещали территорий, где зафиксированы случаи этой болезни. Как сказал ведущий американский специалист по коронавирусу д-р Энтони Фаучи: «При распространении вируса на уровне сообщества невозможно предсказать с каким количеством больных мы столкнемся».

О'Коннор также несколько раз подчеркнул, что необходимо принимать дальнейшие меры по замедлению распространения эпидемии, в том числе отменять всякие парады и футболы.

В общем, чиновник ВОЗ в отличие от раболепствующих белорусских чиновников не стал брать грех на душу: описал ситуацию корректно, но понятно.


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