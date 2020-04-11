Президент Германии Штайнмайер: Мир изменится 6 11.04.2020, 18:32

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Пандемия стала проверкой всего человечества.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посвятил пандемии коронавируса свое пасхальное телевизионное обращение к жителям Германии, которое транслируется в субботу, 11 апреля, вечером общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF. Впервые президент ФРГ выступает в таком формате, традиционно он обращается к жителям страны ежегодно накануне Рождества, сообщает "Немецкая волна".

Штайнмайер поблагодарил немцев за дисциплинированность во время пандемии: "Каждый из вас радикально изменил свою жизнь, каждый из вас спас жизнь и с каждым днем спасает все больше". Он также отметил, что вопрос о снятии или послаблении ограничений зависит от того, как будут вести себя граждане Германии в ближайшие дни, в том числе во время пасхальных выходных.

Президент ФРГ отметил, что пандемия показала уязвимость людей, став по сути "проверкой всего человечества", и после этого кризиса общество изменится. Штайнмайер призвал к доверию и солидарности, как внутри страны, так и в мире. В частности, он считает необходимым делиться знаниями в области медицинских исследований и обеспечить доступ к вакцинам и терапии для людей в бедных странах.