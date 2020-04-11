Клип белоруса собрал 100 миллионов просмотров на YouTube 20 11.04.2020, 18:34

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Тима Белорусских

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это произошло лишь в третий раз.

Клип Тимы Белорусских на трек «Витаминка» преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров на YouTube. Работа была загружена на популярный видеохоcтинг 10 мая 2019 года, это значит, что ролику понадобилось менее года, чтобы собрать такое количество просмотров.

На момент публикации заметки tut.by, у клипа 100 003 017 просмотров.

Трек Тимы Белорусских «Витаминка» вошел в дебютный альбом артиста «Твой первый диск — моя кассета». Клип на него сняли в стиле 90-х, известно, что съемки ролика в том числе проходили в Белорусском государственном технологическом университете в Минске. БГТУ сошел за школу, где приключилась любовная история — сюжетная основа ролика.

Многие зрители высмеяли ролик за рекламу кисломолочного продукта. Пользователи YouTube в комментариях под видео пишут: «Не понял, это клип, или реклама Актимеля?», «То чувство, когда зашел посмотреть рекламу актимеля, а тут Тима Белорусских клип снимает», «Когда решили снять рекламу „Актимель“ и что-то увлеклись», «Не представляю, какие суммы им платят, чтобы они пошли на это?!».

На сегодня это третий музыкальный клип исполнителя родом из Беларуси, который посмотрели более 100 миллионов раз. Первым стал клип на трек «Бьет бит» группы IOWA, вторым — «Малый повзрослел» Макса Коржа. Первому ролику понадобилось больше трех лет, чтобы собрать такое количество просмотров, второму — больше двух с половиной лет. Видео Тимы Белорусских преодолело этот рубеж меньше чем за год.