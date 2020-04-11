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Врач из Докшицкой больницы: Пациента лечили от диабета, а оказался коронавирус

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  • 11.04.2020, 18:38
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Врач из Докшицкой больницы: Пациента лечили от диабета, а оказался коронавирус
Фото: Reuters

Что происходит в маленьком городе, где произошел резкий всплеск пневмоний.

Врач, который работает в Докшицкой центральной районной больнице, рассказал пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, что сейчас происходит в райцентре, который охвачен эпидемией коронавируса:

- У нас многие, у кого были симптомы коронавируса, обращались в поликлинику. Это была ошибка. Нужно было сразу вызывать доктора на дом, госпитализировать и лечить, а не ходить в поликлинику. Там, в поликлинике, вообще нечего делать. Самое страшное, если температура начнется. Высокая температура. Приходят врачи даже к больным без маски. Но вчера первых шестерых выписали, сегодня еще пятерых.

Госпитализировали начальника Докшицкого узла электросвязи Витебского филиала РУП «Белтелеком». Его жена - контакт первого уровня. У неё просто немножко поднялась температура, её только взяли. Но если кладут на ИВЛ, то, скорее всего, уже не жилец.

- Сколько аппаратов ИВЛ в вашей больнице?

- Четыре. Еще волонтеры привезли халаты одноразовые. Маски, которые у нас есть, почти не помогают. Если вы чихаете – оденьте, конечно, ее, но потом выкиньте. В больницу никого, кроме работников, не пускают.

- Сколько всего умерло?

- Семеро. Один из них - минчанин, он на даче тут просто был. У него положительный, у сестры жены - лёгонькая пневмония. За три дня почти ушла на поправку. У жены - тяжёлая пневмония.

Еще одного лечили в Минске от диабета, там же тест на коронавирус сделали. Тест оказался положительным. Его отпустили под расписку, он приехал сразу сюда, в Докшицкую больницу. Поднялась температура, сбили, сутки на вентиляции и умер.

- У всех подтвердился коронавирус?

- Этого вам никто не скажет. Могли даже здесь, в самой больнице заразиться.

- Сколько всего по вашим данным, зараженных в Докшицкой ЦРБ?

- 96. 34 - на первом этаже, 32 - на втором этаже, 20 - в хирургии, 10 – в пульмонологии. 11 выписали, семеро умерли.


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