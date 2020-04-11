закрыть
11 апреля 2020, суббота, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Окно

11
  • Лауреат Нобелевской премии, польская писательница Ольга Токарчук
  • 11.04.2020, 18:50
  • 6,384
Окно
Ольга Токарчук

Сидя дома мы готовимся к большой битве за новую реальность.

Из своего окна я вижу белую шелковицу, дерево, завораживающее меня…Именно оно было одной из причин, почему я здесь поселилась. Щедрое, весну и лето кормит оно своими сладкими и здоровыми плодами десятки птичьих семей. Сейчас у шелковицы нет листьев, и поэтому я вижу часть тихой улицы, по которой кто-то редко проходит, направляясь в сторону парка. Погода во Вроцлаве почти летняя, ослепительно светит солнце, небо голубое, а воздух чистый. Сегодня, выгуливая собаку, видела, как две сороки отгоняли от своего гнезда сову. Мы с совой смотрели друг другу в глаза с расстояния всего в метр…

Такое чувство, что живность тоже ожидает, что же произойдет…

Для меня уже давно мира было «за слишком». Слишком много, слишком быстро, слишком громко.

Поэтому у меня нет «травмы уединения», я не страдаю от того, что не встречаюсь с людьми. Не жалею, что опустели кинотеатры; мне безразлично, что закрыли торговые галереи. Я просто волнуюсь, когда думаю обо всех тех, кто потерял работу.

Узнав о профилактическом карантине, я почувствовала что-то вроде облегчения, и я знаю, что многие люди чувствуют то же самое, хотя и стыдятся этого. Моя интроверсия, долго подавляемая и гонимая диктатом гиперактивных экстравертов, отряхнулась и вышла из шкафа.

Я смотрю в окно на своего соседа, занятого адвоката, которого еще недавно наблюдала выезжающим утром в суд, с мантией, перекинутой через плечо. Сейчас он в мешковатом спортивном костюме воюет с ветками во дворе; кажется, взялся за уборку. Вижу молодую пару, выгуливающую старую собаку, которая с прошлой зимы еле ходит. Пес пошатывается на ногах, а они медленно ступают следом, терпеливо сопровождая его. Мусоровоз шумно забирает мусор.

Жизнь продолжается (а как иначе?), но в совершенно ином ритме. Я навела порядок в шкафу и вынесла прочитанные газеты в контейнер для макулатуры. Пересадила цветы. Забрала из ремонта велосипед. Готовка доставляет мне удовольствие.

Настойчиво возвращаются картины из моего детства, когда было гораздо больше времени и можно было его «убивать», часами пялясь в окно, наблюдая за муравьями, лежа под столом и представляя, что это ковчег. Или читая энциклопедию.

Разве не похоже на то, что мы просто вернулись к нормальному ритму жизни? Что это не вирус – аномалия, а как раз наоборот, – тот лихорадочный «мир до вируса» был аномальным?

Вирус напомнил нам о том, что мы так страстно вытесняли: мы хрупкие существа, состоящие из тончайшей материи. Мы умираем, мы смертны. Что мы не отделены от мира своей „человечностью” и уникальностью, но мир этот есть чем-то вроде большой сети, в которой все мы застряли, связанные друг с другом и со всем сущим невидимыми нитями зависимостей и влияний. Что из каких бы далеких стран ни были мы родом, на каком бы языке мы ни говорили и каким бы ни был цвет нашей кожи, мы так же заболеваем, так же боимся и так же умираем.

Сейчас нам дано понять, что несмотря на то, насколько слабыми и беззащитными чувствуем мы себя перед угрозой, вокруг нас есть люди, которые еще слабее и еще более нуждаются в помощи. Вирус напомнил, как уязвимы наши старые родители, бабушки и дедушки, и как сильно мы должны о них заботиться.

Он показал нам, что наша суетливая горячечная подвижность угрожает миру. Он поднял вопрос, который мы редко осмеливались задать себе: чего же мы, собственно, ищем?

Страх перед болезнью свел нас с петляющей дороги и с необходимостью напомнил о существовании гнезд, из которых мы вышли и в которых чувствуем себя в безопасности. И даже будь мы самыми, что ни на есть, великими путешественниками, в такой ситуации, как эта, мы всегда будем тянуться к какому-то дому.

Oткрылась нам также печальная истина, что в минуты опасности возвращается мышление в замкнутых и исключающих категориях народов и границ. Этот трудный момент выявил, насколько слаба на практике идея европейского сообщества. Союз фактически сдал матч, отдав антикризисные решения на откуп национальным государствам. Закрытие государственных границ я считаю величайшим поражением этого смутного времени. Вернулись «национальные интересы» и категории «свои» и «чужие»: то, с чем мы боролись последние годы, надеясь, что больше никогда подобное не будет формировать наши умы. Страх перед вирусом непроизвольно воскресил первобытную установку, что виноваты какие-то чужаки; это именно они всегда откуда-то приносят угрозу. Вирус в Европе – «откуда-то»; он не наш, он чужой. Возвращающиеся из-за границы стали в Польше подозреваемыми.

Волна захлопывающихся границ и чудовищные очереди на пограничных переходах для многих молодых людей, наверняка, стали шоком. Вирус напоминает: границы существуют и чувствуют себя хорошо.

Боюсь также, что вирус быстро напомнит нам еще одну старую истину о том, насколько мы не равны. Одни из нас улетят частными самолетами к своим уединенным лесным домам или на острова, а другие останутся в городах, чтобы обслуживать электростанции и водопроводы. Третьи будут рисковать своим здоровьем, работая в магазинах и больницах. Кто-то на эпидемии заработает, кто-то потеряет все, что имел.

Грядущий кризис, без сомнения, подорвет те принципы, которые казались нам стабильными; многие государства не справятся с этим, и на фоне их дестабилизации родятся новые порядки, как это часто после кризисов бывает.

Мы сидим дома, читаем книжки и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к большой битве за новую реальность, которую мы не можем себе даже представить, медленно понимая, что ничто больше уже не будет таким, как раньше.

Принудительный карантин и заключение семьи в доме, возможно, даст нам понять то, в чем мы вовсе не хотели бы признаваться: что семья утомляет нас, что брачные узы давно истлели. Наши дети выйдут из карантина зависимыми от интернета, и многие из нас осознают бессмысленность и бесплодность ситуации, в которой механически, силой инерции мы застряли.

А что, если мы увеличим количество убийств, самоубийств и психических заболеваний?

На наших глазах рассеивается как дым цивилизационная парадигма, формировавшая нас последние двести лет: человек – венец творения, мы можем все, мир принадлежит нам.

Наступают новые времена.

Лауреат Нобелевской премии, польская писательница Ольга Токарчук, «Фейсбук»

Перевела специально для Charter97.org Анжелика Вацкель


популярное за неделю

Мнение

Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников