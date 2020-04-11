Гомельскую туберкулезную больницу закрыли из-за наплыва пациентов с коронавирусом? 6 11.04.2020, 19:05

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Фото: yandex

В профильных больницах и отделениях не хватает мест.

Сейчас территория Гомельской туберкулезной больницы не доступна для посетителей: родственников пациентов не пускают, передачи можно оставлять только на проходной. Согласно источникам «Белсата», несколько дней назад в учреждение привезли первых пациентов с подозрением на COVID-19.

Журналисты получили фото, подтверждающее, что в областную туберкулезную клиническую больницу кладут больных с подозрением на коронавирус.

«Приехал реанимобиль, вышли врачи и водитель в зеленых костюмах химической защиты, вытащили пациента в черном мешке с трубками, переложили на носилки и занесли в корпус. Позже они обработали каким-то веществом из баллонов ступеньки, двери, ручки. Одно дело слышать в телевизоре, а другое – когда это происходит в нескольких метрах от тебя», – рассказала Анна, лежащая в туберкулезной больнице.

Девушка также записала видео, где видно, как люди в комбинезонах выкатили из машины скорой помощи человека в красной капсуле, а после продезинфицировали крыльцо.

Анна рассказала о знакомом с симптомами COVID-19, которого госпитализировали вместе с сестрой. Несколько дней у него сильно болело горло – не мог говорить. Мужчина все же вызвал скорую. Когда его вывозили из квартиры, законсервировали весь подъезд: не впускали и не выпускали жильцов. Мужчину забрали в кожно-венерологический диспансер, потому что Гомельская инфекционная больница переполнена, говорит Анна:

«Я так поняла, что в профильных больницах и отделениях не хватает мест. В кожно-венерологическом диспансере выделили один этаж для больных такого рода, а именно шестой. У них взяли мазки. Первые анализы ничего не показали, скорее всего будет повтор. Никуда не выпускают, из процедур только меряют температуру четыре раза в день. Он рассказывал, что сначала был он и сестра, а теперь больных стало больше».

Удалось также связаться со знакомым девушки. Мужчина говорит, что каждый день привозят новых пациентов. Выходить разрешают только в туалет, остаток времени он с сестрой проводит в палате. Гомельчанин отмечает, что медперсонал ходит в специальных костюмах и очках, а маски для пациентов стирают и раздают заново:

«Немного страшно когда не знаешь, кто её раньше надевал. Мы стараемся ни с кем не общаться. Нас, вероятно, уже в понедельник-вторник выпишут».

Анна уверена, что правды им о заболевших коронавирусом никто не скажет. В медицинском учреждении нам подтвердили, что в больницу никого не пускают, однако на вопрос, есть ли пациенты с COVID-19 или их контакты первого уровня, не ответили.

«Опаснее на улице и в магазине, чем у нас», – прокомментировали в регистратуре.