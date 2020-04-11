Ученые заподозрили неандертальцев в умении прясть 4 11.04.2020, 19:50

Исследователи обнаружили нить возрастом 50 тысяч лет.

Ученые обнаружили в пещере во Франции фрагмент нити, возраст которого оценивается в 50 тысяч лет. По словам исследователей, это древнейшая нить, найденная на данный момент. Кроме того, находка указывает на то, что неандертальцы, возможно, умели прясть, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на New Scientist.

Ученые считают, что найденный фрагмент нити указывает на умение неандертальцев скручивать волокна воедино. Возможно также, что они умели изготавливать шнуры, сети и одежду.

В ходе исследования ученые изучили пещеру Абри-дю-Мара на юго-востоке Франции. Неандертальцы жили здесь на протяжении длительного времени. В отложениях, которые датируются 52-41 тысячами лет назад, исследователи нашли каменную пластинку, острый кусок камня, который использовался в качестве древнего инструмента.

Исследовав находку под микроскопом, ученые заметили на ней крошечный фрагмент нити длиной шесть миллиметров и шириной 0,5 миллиметра. Для ее изготовления сначала волокна скрутили против часовой стрелки, а затем пучки волокон скрутили по часовой стрелке.

Ученые предполагают, что нить могла быть частью сети или даже сумки, возможно также, что с ее помощью каменное орудие прикрепляли к ручке. Нить была изготовлена из лубяных волокон коры хвойных деревьев.

Известные до сих пор древнейшие сохранившиеся образцы пряжи датируются 17–19 тысячами лет назад и ассоциируются с Homo sapiens (Охало в Израиле и пещера Ласко во Франции).