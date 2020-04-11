«Я еще такого не видел»: у больниц в Москве из-за коронавируса собираются огромные очереди из скорых 11.04.2020, 20:17

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Фото: REUTERS

Видео публикуют сами российские медики.

В российском сегменте социальных сетей появилось сразу несколько видео из Москвы и ее пригородов, на которых зафиксированы огромные очереди машин скорой помощи — вероятно, из-за вспышки коронавируса, пишет «Новое время».

Многие из этих видео и фото опубликованы в пятницу, 10 апреля. Их сделали как сами сотрудники «скорой», так и жители Москвы.

«Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино [район Москвы, расположенный по внешней стороне МКАД] привезли пациента в больницу, в Новогорск [микрорайон в составе города Химки Московской области], видимо в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», — написал Олег Пыхтин.

В комментариях к этим фотографиям другие пользователи также публикуют аналогичные съемки.

А жительница Москвы Надежда Зубакова опубликовала видео, которое снял ее одноклассник, работающий фельдшером на «скорой помощи» в российской столице.

Мужчина, снимавший видео из кабины «скорой», рассказывает, что медики направлялись в «третий госпиталь ветеранов» (Госпиталь для ветеранов войн № 3 в Москве). Однако прилегающие к медицинскому учреждению улицы оказались буквально заполнены очередью из «скорых».

"Вот это да, две улицы очереди! Обалдеть. Это мы теперь до вечера без обеда простоим здесь", — комментирует ситуацию автор видео.

А вот еще одно аналогичное видео.

Отметим, по состоянию на 11 апреля Россия занимает 17-е место в мире по числу инфицированных COVID-19 (всего 13 584 выявленных случаев, 106 смертей).

За последние сутки в РФ было подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Также за сутки было зафиксировано 12 новых летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области.

Москва остается эпицентром вспышки коронавируса в РФ: плюс 1030 новых случаев за сутки, всего более 7 тыс. из 13,5 тыс. в целом по стране.

Число московских больниц, работающих только с коронавирусом, с каждым днем растет, пишет Медуза. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы, где сообщил, что уже 25 больниц перепрофилированы, а в ближайшие дни запланировано еще столько же.