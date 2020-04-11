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«Это очень напоминает 1986 год, Припять»

  • 11.04.2020, 20:38
«Это очень напоминает 1986 год, Припять»
Фото: planetabelarus

Что происходит в Осиповичах?

Правда ли, что из Осиповичей везут больных COVID-19 в Бобруйск? Корреспонденты «Белсата» поговорили с местными жителями и выяснили, что они знают о коронавирусе.

Райцентр между Минском и Бобруйском с населением в 30 тысяч человек оказался одной из точек на карте Могилевской области, где зарегистрировали COVID-19. Журналисты получил сообщение от читателей о том, что люди там сильно болеют.

Статистику количества заболевших в Осиповичах найти невозможно. Ничего об этом нет в новостях на странице Центра гигиены и эпидемиологии. Ничего на странице районной больницы. Райисполком и газета «Асіповіцкі край» дают только общие сведения по Могилевской области с акцентом на готовность к эпидемии.

Фото: «Белсат»

На железнодорожном вокзале многие прохожие в масках. На плакатах – предупреждение о вирусе и правилах безопасности, в том числе совет держать социальную дистанцию. Пространство между людьми исчезает, как только приходит электричка. Дачного сезона никто не отменял. Толпы дачников мгновенно заполняют вагоны. В одном из ларьков привокзального торгового ряда предприниматель торгует мелочами в дорогу. Покупателей нет. Спрашиваем у женщины, что слышно в городе.

«Ничего не знаю. Сижу здесь, никуда не хожу. Покупателей совсем нет. Сейчас люди только продукты и лекарства покупают. Не слышала о каких-то случаях заболевания. Даже на автобусе не езжу, пешком к дому хожу».

На женщине защитная маска, впрочем, продавец не слишком на нее рассчитывает: «Ай, ну что те маски? Как они защитят? А вот то, что их нет нигде в аптеках, другое дело. Ведь их же менять надо, весь день не просидишь в одной».

На дверях соседнего киоска с цветами и подарками предупреждение о дистанции в 1-1, 5 метра. Девушка за прилавком сразу надевает стильную маску черного цвета. Там покупателей тоже нет. Внутри еще две таблички о социальной дистанции. Про коронавирус в городе продавщица знает мало.

Фото: «Белсат»

«Нас не информируют, сколько у нас больных. Среди моих знакомых никто не болеет. Я слышала, что у нас на Черняховке [микрорайон в Осиповичах. ] было два случая. Но точно ничего не знаю».

Предприниматель обратила внимание на непорядочность части покупателей:

«Заходят сюда, кашляют, масок не носят. Я работаю в маске, деньги беру только в перчатках. Потом их снимаю, обрабатываю антисептиком. Женщина сегодня стояла здесь без маски и кашляла на меня. Я после нее все ручки в магазине протирала».

Фото: «Белсат»

Продавщицы не хотят фотографироваться и не называют имен.

Корреспонденты расспросили водителя и единственную пассажирку в маршрутке на Черняховку. Подтвердили, что врачи в спец костюмах забрали молодую девушку, хореографа, с подтвержденным коронавирусом. Даже номер дома назвали. «Очень много слухов, а точной информации мы не знаем», – добавил водитель.

На Черняховке пусто. Во дворах – единичные прохожие. Возможно, это потому, что рабочий день. В песочнице – молодая мама с ребенком, без масок. Говорит, что не слышала о случае в этом районе. Сама она опасается, но на улицу с сыном выходит, хотя многие знакомые сидят дома.

Фото: «Белсат»

Продавщица из салона МТС в новом супермаркете, Ольга, поделилась информацией, прочитанной в интернете:

«Двоих больных увезли в Бобруйск, это я прочитала в интернете. Говорили, что вчера должны были больницу закрыть на карантин. Но правда ли это? В моем окружении никто не болеет. Мы сейчас очень сократили контакты, сидим дома, с друзьями не встречаемся. Только на работу пока ходим».

Фото: «Белсат»

У Ольги есть семья. Ребенок-школьник перейдет на дистанционное обучение. Соответствующее письмо мать получила из школы. Но больше всего волнуется за сына, который учится в Гомельском медуниверситете, ходит на лекции и посещает больницы.

«Сама часто пользуюсь антисептиком, масками – нет. Повсюду пишут, что их вообще лучше здоровым не носить, тем более, не напасешься этих масок. Вижу, что сейчас мода пошла на маски разных цветов. От людей держусь подальше, не подхожу к витрине, пока человек оттуда не пойдет», – рассказала Ольга.

Фото: «Белсат»

Из Черняховки журналисты направляются к центральной районной больнице. Там встречаем охотника Владимира: «Болеют, а что и как – не знаю, среди моих близких никто не заболел. Сам я, видите, нашу респиратор, но дышать в нем неудобно», – отметил мужчина.

Работница маслозавода Жанна, которая вместе с сыном сопровождала в больницу мужа, рассказала, что их водитель сейчас в больнице в Бобруйске в тяжелом состоянии, с подтвержденным коронавирусом.

«Сейчас позвонили, сказали, что он под аппаратом лежит, – сказала женщина. – А у нас на предприятии никого не пускают и не выпускать без масок, меряют температуру сотрудникам. Многие ушли на больничный, с чем – не знаю, но обычно так много работников одновременно не болеют, чтобы по 6 человек из цеха».

Фото: «Белсат»

Возле больницы стоит небольшой магазин. Его владельцы убеждены, что журналисты только панику раздувают.

«Не хочу я ничего знать, – говорила женщина. – Ведь у меня может шок наступить от тех цифр, о которых я узнаю. А оно мне надо? Людей в городе сейчас меньше, в садах – по несколько детей. Маршрутки уменьшают количество рейсов. А я не боюсь. Работаем, потому что закрыться я не могу. А то, что вы делаете – это нагнетание обстановки».

Пока шел разговор, к магазину подошла женщина, взялась за ручку двери.

«Вы что-то хотите купить, или просто посмотреть? – обратился к ней собеседник. Женщина растерялась и молчала. – Если просто посмотреть, то идите, не надо заходить и вирусы мне тут разносить».

Женщина молча отошла. К разговору присоединилась другая.

«Я на даче сижу, там мне нечего бояться. Сейчас приехала к мужу в больницу. Он не с пневмонией, там хуже… Про коронавирус знать хочу, но нам ничего не говорят. Только невестка рассказала, что забрали из ее дома семью, потом подъезд дезинфицировали. Да, на Черняховке», – подтвердили женщина и назвала тот номер дома, о котором журналисты слышали ранее.

Фото: «Белсат»

На обратном пути журналисты встретили женщину с дочерью. Девочка была в маске.

«Мы из деревни. Везу дочку в больницу, ведь горло болит, кашель, но температуры нет, к счастью. Не знаю, болеют ли у нас. Никто же не говорит. Я на ферме работаю, масок нам не выдают», – рассказала Елена.

На мосту через железную дорогу двое мужчин в робах железнодорожников обрабатывали чем-то перила.

«Это очень напоминает 1986 год, Припять, да? – спросил один из них, увидев, что их снимают. – А вообще, сходите, спросите наше начальство, почему мы должны дезинфекцию делать, а не санстанция?»

Фото: «Белсат»

Эти же работники обрабатывали скамьи на перронах. Начальник вокзала уточнил, что вещество называется дихлор.

«Помогаем, потому что на всех санстанции не хватит, и если беда общая, то все вместе должны с ней бороться».

Фото: «Белсат»

Работники на прощание добавили, что им не выдают должных защитных средств, поэтому хлор раздражает глаза и кожу.

«Завтра на работу, наверное, не приду, поеду в больницу с отравлением».


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