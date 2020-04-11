Дмитрий Гордон: Путин устарел 7 11.04.2020, 20:50

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Наступило время других людей.

Президент РФ Владимир Путин – "очень советский человек", который не соответствует требованиям современного общества к своим лидерам. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 10 апреля высказал украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон.

"Наступило время других людей. Он потерял ощущение реальности. Думаю, он устарел и хочет остаться у власти. И, конечно, он хочет внести эти изменения в конституцию [об обнулении своих сроков], потому что понимает, что может закончить, как [глава СССР Иосиф] Сталин. Надо же изучать историю. Соратники Сталина, которые хотели поправить без него и опасались репрессий, просто прекратили сталинское правление. Мы не будем уточнять, каким способом, – никому этого не желаю (Сталина обнаружили на даче под Москвой лежащим на полу 1 марта 1953 года. 2 марта туда прибыли врачи. О смерти Сталина объявили по радио 6 марта. По одной из версий, Сталина могли отравить. – прим.)", – сказал журналист.

Он предполагает, что дата референдума, на котором россияне должны были утвердить поправки в конституцию, была выбрана неспроста.

"Он даже дату выбрал [символическую] – 22 апреля, день рождения [вождя социалистической революции] Владимира Ленина, и тут этот проклятый коронавирус перепутал все карты. Он до последнего надеялся, что удастся провести 22 апреля голосование... Уже [российские актеры Владимир] Машков с [Сергеем] Безруковым выступали, мол, идите 22 апреля [на референдум]. Звали этих несчастных стариков, которые первыми умерли бы от коронавируса, если бы его подхватили, голосовать за изменение конституции. Ну чистый маразм. Чистый государственный маразм! И эти артисты, которых я так люблю, на службе у путинского режима – просто как проститутки", – считает журналист.

По его мнению, Путин плохо проинформирован и очень боится массовых протестов в Москве.

"Это удел всех правителей, особенно тех, кто долго находится у власти: ему докладывают только то, что он хочет слышать. От интернета он оторван – он не может туда зайти и посмотреть альтернативные точки зрения. У него, мне кажется, искаженная картина мира... Думаю, Путин на распутье. Он очень боится проявлений народного гнева и молит Бога, чтобы в Москве все было хорошо с коронавирусом. Потому что революции, все митинги всегда начинаются в Москве. Бунт никогда не начнется в Вологде или Костроме, только в Москве", – уверен Гордон.

Он подчеркнул, что Путин не может устраивать молодое поколение россиян, потому что молодежь нельзя заинтересовать рассказами о "русском мире".

"Путин – продукт советского времени, которого учили в Высшей школе КГБ и Институте Андропова совершенно другим вещам, а мир ушел вперед. Вот он остался там, застыл в советском времени, все думает о восстановлении СССР, "русском мире"... А мир живет уже по совершенно другим законам! Когда появились интернет, iPhone и другие новейшие изобретения, на духовных скрепах никуда уже не уедешь. Они еще хороши для забитых пенсионеров, живущих в глуши Тамбовской области, но растет новое поколение, им эти скрепы до одного места", – убежден журналист.

Гордон считает, что существенно ослабить позиции Путина могут низкие цены на нефть.

"Дешевая нефть может сильно пошатнуть его позиции. Я не удивлюсь, что его соратники ему однажды скажут: "Володя, ну хватит. Мы гарантируем тебе, что все будет хорошо, ты же [первому президенту Российской Федерации Борису] Ельцину гарантировал". И поставят кого-то помоложе, посговорчивее, но из своей же среды – для сохранения и себя, и Путина, которому они дадут гарантии. Думаю, будет такой бескровный переход власти от Путина к другим людям", – предположил журналист.