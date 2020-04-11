закрыть
11 апреля 2020, суббота, 23:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Дмитрий Гордон: Путин устарел

7
  • 11.04.2020, 20:50
  • 4,249
Дмитрий Гордон: Путин устарел
ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Наступило время других людей.

Президент РФ Владимир Путин – "очень советский человек", который не соответствует требованиям современного общества к своим лидерам. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 10 апреля высказал украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон.

"Наступило время других людей. Он потерял ощущение реальности. Думаю, он устарел и хочет остаться у власти. И, конечно, он хочет внести эти изменения в конституцию [об обнулении своих сроков], потому что понимает, что может закончить, как [глава СССР Иосиф] Сталин. Надо же изучать историю. Соратники Сталина, которые хотели поправить без него и опасались репрессий, просто прекратили сталинское правление. Мы не будем уточнять, каким способом, – никому этого не желаю (Сталина обнаружили на даче под Москвой лежащим на полу 1 марта 1953 года. 2 марта туда прибыли врачи. О смерти Сталина объявили по радио 6 марта. По одной из версий, Сталина могли отравить. – прим.)", – сказал журналист.

Он предполагает, что дата референдума, на котором россияне должны были утвердить поправки в конституцию, была выбрана неспроста.

"Он даже дату выбрал [символическую] – 22 апреля, день рождения [вождя социалистической революции] Владимира Ленина, и тут этот проклятый коронавирус перепутал все карты. Он до последнего надеялся, что удастся провести 22 апреля голосование... Уже [российские актеры Владимир] Машков с [Сергеем] Безруковым выступали, мол, идите 22 апреля [на референдум]. Звали этих несчастных стариков, которые первыми умерли бы от коронавируса, если бы его подхватили, голосовать за изменение конституции. Ну чистый маразм. Чистый государственный маразм! И эти артисты, которых я так люблю, на службе у путинского режима – просто как проститутки", – считает журналист.

По его мнению, Путин плохо проинформирован и очень боится массовых протестов в Москве.

"Это удел всех правителей, особенно тех, кто долго находится у власти: ему докладывают только то, что он хочет слышать. От интернета он оторван – он не может туда зайти и посмотреть альтернативные точки зрения. У него, мне кажется, искаженная картина мира... Думаю, Путин на распутье. Он очень боится проявлений народного гнева и молит Бога, чтобы в Москве все было хорошо с коронавирусом. Потому что революции, все митинги всегда начинаются в Москве. Бунт никогда не начнется в Вологде или Костроме, только в Москве", – уверен Гордон.

Он подчеркнул, что Путин не может устраивать молодое поколение россиян, потому что молодежь нельзя заинтересовать рассказами о "русском мире".

"Путин – продукт советского времени, которого учили в Высшей школе КГБ и Институте Андропова совершенно другим вещам, а мир ушел вперед. Вот он остался там, застыл в советском времени, все думает о восстановлении СССР, "русском мире"... А мир живет уже по совершенно другим законам! Когда появились интернет, iPhone и другие новейшие изобретения, на духовных скрепах никуда уже не уедешь. Они еще хороши для забитых пенсионеров, живущих в глуши Тамбовской области, но растет новое поколение, им эти скрепы до одного места", – убежден журналист.

Гордон считает, что существенно ослабить позиции Путина могут низкие цены на нефть.

"Дешевая нефть может сильно пошатнуть его позиции. Я не удивлюсь, что его соратники ему однажды скажут: "Володя, ну хватит. Мы гарантируем тебе, что все будет хорошо, ты же [первому президенту Российской Федерации Борису] Ельцину гарантировал". И поставят кого-то помоложе, посговорчивее, но из своей же среды – для сохранения и себя, и Путина, которому они дадут гарантии. Думаю, будет такой бескровный переход власти от Путина к другим людям", – предположил журналист.


популярное за неделю

Мнение

Окно
Окно Ольга Токарчук
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина