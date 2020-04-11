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Оставайся дома!
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Новый очаг распространения коронавируса обнаружен в МГЛУ

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  • 11.04.2020, 21:40
  • 4,348
Новый очаг распространения коронавируса обнаружен в МГЛУ

Нескольких студентов минского университета госпитализировали.

Заражение обнаружено у четырех студентов. Об этом сообщили сами учащиеся вуза Telegram-каналу "Баста!".

"Коронавирус подтвержден у четырех студентов – с переводческого факультета и факультета английского языка. Они госпитализированы. Старосты групп, в которых они учились, уже разослали своим одногруппникам сообщения о том, чтобы они оставались дома и никуда не выходили", - сообщил студент МГЛУ.

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