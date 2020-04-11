Новый очаг распространения коронавируса обнаружен в МГЛУ 4 11.04.2020, 21:40

4,348

Нескольких студентов минского университета госпитализировали.

Заражение обнаружено у четырех студентов. Об этом сообщили сами учащиеся вуза Telegram-каналу "Баста!".

"Коронавирус подтвержден у четырех студентов – с переводческого факультета и факультета английского языка. Они госпитализированы. Старосты групп, в которых они учились, уже разослали своим одногруппникам сообщения о том, чтобы они оставались дома и никуда не выходили", - сообщил студент МГЛУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.