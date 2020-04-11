The Economist: Владимира Путина никто не видит 4 11.04.2020, 21:53

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Некоторые комментаторы вспомнили о том, как Сталин уехал на свою дальнюю дачу в 1941 году.

В течение последних 20 лет россиянам постоянно говорили о том, что они не способны выжить без своего президента и сверхгероя Владимира Путина. Всего месяц назад женщина-космонавт советской эпохи, а в настоящее время политик настоятельно призвала парламент снять конституционные ограничения, в соответствии с которыми Владимир Путин должен уйти с поста президента в 2024 году. По ее словам, только он может спасти страну от кризиса, и ему нужно разрешить вновь и вновь участвовать в выборах, пишет издание The Economist (перевод — inosmi.ru).

В течение последних нескольких месяцев российскому обществу постоянно сообщали о том, что угроза коронавируса сильно преувеличена, что американцы изобрели его, чтобы навредить Китаю, и что Россия надежно защищена. Сегодня Москва и многие другие города находятся в режиме строгой изоляции, тогда как количество заражений увеличивается по экспоненте. Однако г-н Путин почти не появляется на публике и не покидает свою резиденцию. Если в воздухе и носится вина, то он не хочет, чтобы она была возложена на него.

Разумеется, г-н Путин уже исполнил один из своих традиционных публичных трюков перед телевизионными камерами, — он облачился в желтый защитный костюм, надел респиратор и посетил в таком виде больницу, где проводится лечение заразившихся коронавирусом. Однако подобного рода трюки сделали еще более очевидными отсутствие сочувствия и лидерства.

Г-н Путин сам лично не вводил карантин или режим строгой изоляции и даже не употреблял таких слов. Он также не стал объявлять в стране чрезвычайное положение, опасаясь того, что подобный шаг может повлиять на рейтинг его популярности, снижающийся уже несколько месяцев подряд. Однако он все же продлил период «нерабочих дней» до конца апреля.

Обращает на себя внимание то, что он ничего не сказал о планах правительства, направленных на поддержку экономики. Сотрудники государственных учреждений, составляющие 40% от численности всех работающих, продолжат получать заработную плату. Однако частные фирмы оказались предоставленными самим себе. Г-н Путин не представил план по борьбе с эпидемией коронавируса (Некоторые комментаторы вспомнили о том, как Сталин уехал на свою дальнюю дачу и оставался там в первые несколько дней после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году).

Непопулярные меры, несомненно, нужно будет принимать. Г-н Путин переложил ответственность за них на губернаторов регионов. Это могло бы иметь смысл, если бы в последние 20 лет он не занимался демонтажем российского федерализма, не централизовал власть и не лишил регионы политической автономии и финансовых ресурсов.

Заметным исключением является Москва, а мэр российской столицы Сергей Собянин распоряжается самым крупным муниципальным бюджетом в мире. Г-н Собянин проявил себя как жесткий, решительный лидер, который не только непосредственно участвует в борьбе с этим кризисом, но и координирует работу других регионов. Тем временем г-н Путин, похоже, больше занят вопросами пропаганды. Он направил российские военные самолеты с медицинскими наборами в Америку и в Италию. Возможно, это было сделано для напоминания российским избирателям о том, что Россия является сверхдержавой.

Нынешний кризис предоставил новые возможности для Алексея Навального, наиболее известного российского оппозиционного лидера. Его регулярные видеоматериалы на портале Ютуб о «Предательстве Путиным своего народа» собирают около 2 миллионов просмотров, поскольку люди ищут альтернативу официальным «новостям». Его близкий союзник Анастасия Васильева, замечательный лидер независимого объединения врачей, проводит собственную кампанию против несовершенства российской медицинской системы. Она получила достаточное внимание со стороны общества, чтобы стать мишенью для российского репрессивного государства. 2 апреля она попыталась доставить маски и перчатки в одну небольшую больницу в пригороде Москвы, но в этот момент полицейские в грубой форме помешали ей это сделать. Вот как отреагировала на это осуществляющая контроль в области прав человека организация «Эмнести интернешнл» (Amnesty International): «Поразительно, что российские власти, похоже, больше боятся критики, чем смертельно опасной пандемии Covid-19».