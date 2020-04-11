Онлайн-трансляция пасхальной вигилии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии 11.04.2020, 22:01

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Проводит святую мессу глава Католической церкви в Беларуси.

В католических костелах началась пасхальная вигилия. Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Проводит вигилию глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Напомним, Католический костел призвал белорусов оставаться дома и участвовать в богослужениях в режиме онлайн.