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Андрей Курейчик: Власти говорят о «пневмониях», а в стране буйствует коронавирус

  • 12.04.2020, 8:00
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Андрей Курейчик: Власти говорят о «пневмониях», а в стране буйствует коронавирус
Андрей Курейчик

Известный режиссер рассказал, как его отец был инфицирован COVID-19.

На этой неделе стало известно, что отца известного белорусского сценариста и режиссера Андрея Курейчика забрали в больницу с подозрением на коронавирус. Затем тест дал положительный результат. Сайт Charter97.org узнал о состоянии здоровья отца Андрея Курейчика и попросил его прокомментировать ситуацию с пандемией коронавируса в Беларуси:

- Примерно две недели назад в санатории Министерства внутренних дел у человека, c которым мой отец сидел за одним столом в столовой, была обнаружена двухсторонняя пневмония. Его увезли, но никому ничего не сказали. Через неделю, у отца появилась температура и он вернулся в Минск. Спустя несколько дней пришел список контактов первого уровня, где он был среди не-скольких десяток человек. Приехала скорая и его забрала. Температура около 38 градусов у него держалась уже около недели.

Его поместили в специально оборудованный блок кожно-венерологического диспансера.

Как говорит отец, лечения никакого не было. Люди просто лежали, максимум — могли дать таблетку парацетамола. Медработников, очевидно, не хватает. Если они приходят, то очень редко. Получается, что какое-то внимание пациентам у них нет возможности оказывать. Отец говорил, что контактов первого уровня просто складируют по каким-то больницам, но никто не понимает, что будет дальше.

Затем его тест дал положительный результат. Отца перевели четвертую городскую клиническую больницу Минска. Он находится в специальной палате для больных коронавирусом. Она оборудо-вана для двух человек. Естественно, покидать палату нельзя, врачи входят в нее только в защитных костюмах. На данный момент у него, слава Богу, никаких осложнений нет. Только температура. Более серьезное лечение начнется с понедельника.

- В своем блоге на YouTube вы начали больше говорить именно о коронавирусе, почему вы, сценарист, решили взять голос в этой теме?

- Меня искренне возмущает то, что происходит. Если бы в Беларуси вовремя ввели карантин, не было бы этих вспышек в санаториях. Ведь это места массового скопления людей. В основном — пожилого возраста. Когда стало понятно, что пришел коронавирус, надо было сразу закрывать такие места, но у них там и музыкальные концерты, дискотеки каждый день, плавание в бассейне. Понятно, что они все перезаражали друг друга. Один с коронавирусом в санатории появится — все заражаются.

Это абсолютная вина белорусской власти, что они не ввели вовремя карантин и до сих пор не очень хотят его вводить. Сам карантин — уже нормальная мера для всех стран мира. Это совершенно стандартная практика в случае пандемии. Все страны это сделали, даже очень свободолюбивые, а мы какие-то «белые вороны». Теперь мы видим результат этой безалаберности.

- Важно ли известным людям и лидерам мнений сегодня взять на себя ответственность и говорить с людьми, когда молчит власть?

- Задача наша очень простая. Во-первых, нужно действительно объяснить людям, что делать. Это каждый день делает Дональд Трамп в рамках часовой пресс-конференции, Владимир Зеленский информирует украинцев через день и даже Владимир Путин говорит с россиянами. У нас же полное молчание на эту тему. Сейчас важна самоизоляция в условиях, когда государство не делает никаких серьезных шагов для того, чтобы остановить эпидемию.

Также возросла личная ответственность каждого человека за окружающих. Например, я так и не видел отца после его поездки в санаторий. Когда он мне позвонил и сказал, что у них забирают человека с пневмонией, я говорю: «Папа, не приезжай ко мне. Давай поведем себя ответственно в этой ситуации». Оказалось, что я прав. Личный выбор сейчас становится на первый план в условиях абсолютного бездействия нашего государства.

- Считаете ли вы виновными власти в бездействии и готовы ли добиваться наказания для них?

- Очевидно, что если бы приняли решение три недели назад, как и во всем мире, ничего бы этого не было. Если бы они закрыли санаторий, не было бы 40-50 человек в этих больницах. Более того, есть много летальных исходов.

И так можно говорить по любому реальному случаю в массовых очагах. Это все из-за непринятых мер: в школах, вузах, детских секциях. Придет один ребенок с коронавирусом в класс — вечером все 40 детей понесут это в свои семьи. Через три-четыре дня вся школа будет так или иначе инфицирована коронавирусом. Это очевидная математика.

Что касается ответственности, придется подводить итоги после эпидемии, причем — по двум направлениям. Первое, по не принятым необходимым решениям, что поставило в реальную опасность жизни большого количества людей. А второе — сокрытие информации. Мы все добиваемся элементарных цифр, а нам врут. Мы видели математическое несоответствие того, что нам рассказывают официально власти и реальной картины. Сокрытие этой жизненно важной информации напоминает мне ситуацию с Чернобылем. Это вторая очень серьезная вина белорусских властей сейчас.

- Какой сценарий развития событий в Беларуси вы видите?

- Из-за того, что в Беларуси не ввели карантин, пандемия у нас будет длиться дольше. Те страны, которые ввели жесткие меры, уже думают о том, чтобы их ослабить, потому что статистика заболе-ваемости и смертоносности пошла на убыль. Китай, в принципе, открылся, Австрия и Дания уже думаю о послаблениях, потому что они переломили эту тенденцию. Мы, как мне кажется, никакую тенденцию не ломаем, а просто ждем, пока все заболеют и переболеют.

Сейчас страны вокруг закрыли границы и откроют их очень нескоро, потому что наши соседи Литва, Польша, Украина выйдут из этой ситуации гораздо раньше. Они видят, что белорусские власти врут и даже, когда те будут говорить, что у нас все хорошо, никто им не поверит. Все понимают, что эта информация может быть недостоверной. И мы будем еще долго находиться в этом мешке за-крытых границ. Это отразится на экономике гораздо хуже, чем если бы мы просто на месяц сделали нормальный карантин, переломили тенденцию, показали всему миру честное снижение забо-леваемости и смертности. Мы бы просто прошли сложный период, вышли все вместе и дальше начали бы строить экономику и новый мир.

Видите, у нас избрали новый путь, который, как мне кажется, будет длиться дольше и будет гораздо более затратным экономически, не вспоминая о людских потерях. У нас нет правдивой стати-стики, диагнозы не всегда достоверны. Пишут разные виды пневмоний, хотя всем очевидно, что в стране буйствует коронавирус и не может быть никаких неустановленных пневмоний в таком количестве.


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