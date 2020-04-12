Трамп впервые в истории США ввел режим масштабного бедствия по всей стране. 1 12.04.2020, 8:06

2,536

Вайоминг стал последним американским штатом из 50, где действует это положение.

Американский президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса впервые в истории США объявил о масштабном бедствии во всех 50 штатах.

Как сообщает Fox News, в субботу, 11 апреля, Трамп объявил режим масштабного бедствия в штате Вайоминг, который стал последним американским штатом из 50, где действует это положение.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир, впервые масштабное бедствие объявляется на всей территории США.

«Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации в некоторых штатах эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся», — сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

По последним данным в США коронавирус выявили у 527 тысяч американцев, почти 32 тысячи из них выздоровели.

11 апреля США вышли на первое место по количеству летальных исходов от коронавируса, обогнав Италию. По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, число смертельных случаев превысило 20,5 тысяч человек.

Лидером смертности в США остается Нью-Йорк — почти 6,4 тыс. случаев. В соседнем с ним административном округе Нассо, который занимает второе место, зафиксировано почти 800 смертей. На третьем месте — город Уэйн в Мичигане с 652 умершими.