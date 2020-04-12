Откровения врача «скорой»: У коронавирусных наблюдаются странные симптомы 1 12.04.2020, 8:25

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Иллюстрационное фото

Рассказ российского медика, которая ездит на работу в противогазе.

Республика Коми занимает сегодня четвертое место в РФ по числу зараженных коронавирусом. Екатерина Спирягина из Сыктывкара работает врачом в составе бригады «скорой помощи».

Когда коронавирус добрался до региона, Екатерина стала одеваться на выезд к пациентам, как на фронт: химзащитный костюм и респиратор, напоминающий противогаз. По словам фельдшера, одноразовые костюмы быстро заканчиваются, поэтому их снабжают военизированной формой.

Почему пациенты иногда часами могут ждать «скорую», по какой причине отказываются от госпитализации и на какой срок у больных COVID-19 пропадает обоняние – в материале «МК».

С Екатериной журналиста издания познакомилась случайно – увидела ее фотографию в сети. Камуфляжная форма, противогаз, на ногах – розовые бахилы до колен. Подпись: «Собираюсь на работу». Журналисты связались с героиней снимка. Разговор начали не с противогаза.

- Вспышка инфекции в вашем регионе случилась после того, как в Сыктывкаре в Эжвинской больнице выявили полсотни инфицированных среди медперсонала и пациентов. Сейчас зараженных в регионе – больше 200 человек. Вы общались с коллегами из того медцентра, как туда проник вирус?

- Мощная вспышка заболевания коронавирусом произошла в Эжвинской городской больнице, которая находится в черте города и является одной из крупных многопрофильных клиник города. Инфекцию там выявили не сразу – у вируса слишком большой инкубационный период. Когда заболевание обнаружили, некоторые пациенты уже успели выписаться, разъехаться по домам, естественно, они контактировали с окружающими. Вот так и распространился вирус по региону. Часть медработников учреждения также оказались заражены, но не знали, что являются носителем опасной инфекции. Переносили болезнь на ногах. У нас в городе ситуация до этого момента была спокойная, слишком поздно спохватились. После инцидента в больнице, понеслась волна слухов, говорили, что человек, от которого пошла инфекция – умер. Это не так.

- Местные СМИ обвиняли одного из врачей Эжвинской больницы, дети которого ездили в Европу.

- Врач, о котором вы говорите, когда-то спас мою бабушку. Этот человек - мой коллега, поэтому не стану обсуждать ситуацию. Пусть следствие разбирается. Когда выявили первого инфицированного, то стали брать анализы у всех. Но, пока ждали результатов, через стационар успели пройти много пациентов. В хирургическом отделении, реанимации находятся люди в тяжелом состоянии, часто с сопутствующим иммунодефицитом, поэтому, естественно, заразиться им проще. Медперсонал рассказывал, что им сделали тесты и отпустили по домам. Пока они ждали результатов, то могли разнести инфекцию по городу. Позже выяснилось, что у кого-то тесты показали положительный результат, у кого-то отрицательный. У некоторых коронавирус подтвердился только после второго анализа. Возможно, если бы стационар сразу закрыли на карантин, после первого подтвержденного случая, удалось бы избежать такого количества зараженных.

- Сейчас в регионе насчитывается больше 200 зараженных, цифра не огромная.

- Жителям городов-миллионников такая цифра кажется незначительной. Но для нашего города с населением 300 тысяч, ситуация тяжелая.

- Сейчас что в Эжвинской больнице?

- Ее закрыли на карантин.

- Куда же теперь везут других больных?

- У нас две многопрофильных больницы. Теперь всех отвозим в другой стационар.

- В регионах люди жалуются, что «скорые» приходится ждать долго, почему так?

- Количество вызовов увеличилось, люди чаще звонят в диспетчерскую службу с малейшими подозрениями. Да и мы теперь тратим много времени – на переодевание и обработку машин уходит по 2-3 часа.

- Почему так много?

- Перед каждым пациентом с подозрением на COVID-19 мы возвращаемся на подстанцию, чтобы переодеться – это занимает время. После вызова тоже надо потратить время, чтобы переодеться. И машина проходит санобработку. Минимум полчаса уходит. Дальше ждем, пока салон высохнет. Бригада «выпадает» с линии. За это время количество вызовов перераспределяется на другие бригады, пациенты вынуждены ждать.

Диспетчеры теперь тоже дольше общаются с пациентами. Люди звонят и подробно выясняют про детали самоизоляции, как получить больничный, что делать, если произошёл контакт с инфицированным – много вопросов и все требуют подробных объяснений. Пока с ними разговаривают, другие больные «висят» на линии. «Скорые» стали вызывать люди с легким ОРВИ или те, кто думает, что после общения с инфицированными подхватили вирус.

«Не хватает кислорода, как при горной болезни»

- Почему вы работаете в противогазе и в камуфляжной форме, а не в обычном медицинском костюме?

- Когда в городе началась вспышка, то одноразовых костюмов стало не хватать. Тогда центр медицины и катастроф выделили нам многоразовые костюмы, предназначенные для биологическая защиты. Кажется, военизированная форма сохранилась у них с советских времен, а может и позже сшили. После каждого выезда, мы сдаем костюме на обработку и дезинфекцию.

- Тяжело дышать в таком респираторе?

- В нем очень жарко. Если больше двух вызовов обслуживаешь, может начать кружиться голова.

- Обычных костюмов нет?

- Поначалу все было - и белые, и голубые, и многоразовые - тканевые и брезентовые.

- Перчаток хватает?

-Хватает. В городе устраивали благотворительные акция, местные предприниматели закупили перчатки.

- На ногах у вас тоже странные бахилы?

- Длинные бахилы, специальные, чтобы вирус никуда не проникал.

- В туалет в таком костюме так просто не сходишь?

- Надо заранее успеть, перед выездом.

- Как пациенты реагируют на вас в таком виде?

- Удивляются. Когда мы выходим от пациентов, к нам бегут соседи, спрашивают, кого увезли, надо ли им теперь обрабатывать подъезды. Все волнуются.

- Что скажете по поводу тестов? Они есть?

- Тесты бригады «скорой помощи» не делают. Кстати, по этому поводу тоже возникают проблемы с лишними вызовами. Приезжаем на дом, а человек спрашивает: «Вы у меня анализ на коронавирус возьмете? Я вас для этого и вызывал».

- Кто делает тесты?

- Тестами занимается другая структура. Специальная машина по городу ездит, в ней люди в спецзащите с тестами.

- Получается, вы только по симптомам определяете болезнь?

- Да, если есть симптомы, был контакт с инфицированными, то везем пациента в стационар.

- Есть те, кто отказывается ехать в инфекционные больницы, боится заразится там?

- Некоторые с подтвержденным диагнозом отказывались от госпитализации. Писали письменный отказ.

- Кто эти люди?

- У меня, например, была женщина, сотрудница одного стационара. Женщина живет одна, ни с кем не контактировала, родня может доставлять ей продукты, сама больниц не любит, течение заболевания у неё легкое, кроме больного горла ее ничего не беспокоит. Вот она отказалась ехать в больницу.

- Насильно таких не забирают?

- Нет. Насильно с полицией госпитализируют тех, кто нарушил карантинный режим.

- Тяжелых было много?

- Тяжелых хватает. Некоторых пациентов подключали к аппарату ИВЛ, у многих диагностировали дыхательную недостаточность. Иногда приезжали к человеку, он выглядел абсолютно здоровым, наблюдались лишь легкие симптомы ОРВИ. А на следующий день у него уже тяжелая форма пневмонии.

- Вы на глаз можете отличить ОРВИ от коронавируса?

- Я ориентируюсь на симптоматику. Знакомый из Эжвинской больницы сейчас лечится от коронавируса. Он рассказывал, что один из самых ярких симптомом – отсутствие обоняние, об этом вы уже, наверное, слышали. По его словам, он уже 12 дней не чувствует никаких запахов, даже запах нашатырного спирта. Это один из частых симптомов.

Еще у пациентов, которых мы увозили с пневмонией, наблюдалось снижение сатурации кислорода в организме – подобное выявляем с помощью прибора – пульсоксиметр. По сатурации (показатель процентного насыщения крови кислородом) определяем наличие дыхательной недостаточности и ее тяжести, когда человек не может нормально вздохнуть. Удивительно, но нынешняя пневмония «не выслушивается» стетоскопом, дыхание пациента остается жестким, как при обычной простуде. Перед госпитализацией всех пациентов с дыхательной недостаточностью провозим через КТ - аппарат для подтверждения вирусной пневмонии. На снимках видим, что легкие становятся затемнёнными, как «матовое» стекло.

- Люди в городе напуганы?

- Судя по тому, что на улицах практически нет людей, то напуганы. Ситуацию в Сыктывкаре мониторят. Статистика по нахождению людей на улице выдает хороший результата - 4 балла из возможных наилучших пяти.

- Вам зарплаты должны прибавить?

- Сказали, что поступят какие-то выплаты тем врачам, кто работает с коронавирусом. Составляли специальные списки. Посмотрим.

- Я слышала, что какие-то врачи увольняются, боятся заразиться.

- Кто боялся, те, скорее не уволились, а ушли на больничные или в отпуска на этот период. Это скорее касается тех, кто работает в поликлиниках, у них проблема с защитой при посещении пациентов посильнее стоит. У нас экстренная медпомощь, защитную одежду выдают – наши никто не отказывался от работы.