Видеохит: Директор зоопарка сыграл животным на синтезаторе 12.04.2020, 9:12

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Для каждого вида питомцев он подобрал отдельную композицию.

Директор Одесского зоопарка сыграл классическую музыку на синтезаторе животным во время карантина. Видеозапись опубликована на сайте зоопарка, сообщает lenta.ru.

На кадрах показано, как мужчина в маске и рубашке играет для разных животных, сидя возле их клеток на стуле. Так, директор провел концерт для обезьян, слонов, медведей, волков, коз и птиц. В репертуаре была в основном классическая музыка. Однако волкам он исполнил песню «Мурка» композитора Оскара Строка. Козам директор зоопарка сыграл «Лунную сонату» Людвига Ван Бетховена, затем исполнил композицию в стиле танго для пеликанов.