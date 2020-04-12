«Печенеги» и «половцы» пришли за Путиным Дмитрий Золотухин, «Русский монитор»

12.04.2020, 9:21

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«Семья», однажды поставившая Путина на «царство», снова рвется к власти.

По мнению политолога Валерия Соловья, вся путинская затея с изменением Конституции России была задумана как медиа-прикрытие для изменения его (Путина) статуса, попытка Президента России показать свою силу и принять дальнейшее решение, в зависимости от той ситуации, которая сложится.

Из-за коронавируса Путин вынужден показываться на публике больше, чем он сам того хочет. Ибо даже Меркель, которая никогда не делала видео-обращение к немецкому народу, пошла на это, чтобы упорядочить начинающийся медиа-хаос.

"Черный лебедь" коронавируса ударил по планете в самый неудобный для Путина момент. Казалось бы, он уже выстроил все фигуры на доске, чтобы провести свой "идеальный гамбит" с принятием изменений в Конституцию. Фигуры уже даже начали двигаться, а первая космонавтка в мире Терешкова пожертвовала своей репутацией, чтобы на бумаге предложить переделать Российскую Федерацию в монархию, коей она и является фактически.

Казалось бы, решение Путина "закрыть вопрос с Украиной" уже также выходит на финишную прямую: партнер Дмитрия Козака по переговорам, Андрей Ермак, стал главой Офиса Президента Украины и уже даже успел подписать документ, который, по сути, легитимизирует прокси-республики Донбасса, к чему так стремился Кремль (уйти в тень и оставить Киев наедине с "петрушками", из задниц которых торчали бы умелые руки ГРУ и ФСБ).

Длительное время, как это и принято на России, проблему смертей от COVID-19 пытались просто замолчать, запрещая медикам ставить диагнозы и распространять информацию. А медиа (по сути, как и их "коллеги" из американского FOX NEWS) не только пытались замолчать проблему, а и усиленно убеждали россиян, что это, дескать, все происки "мирового рептилоидаизма" и "закулисы". До символического референдума оставались считанные дни…

Но, тут посыпалось как из ведра! Желание повоспитывать саудитов превратилось в падение цен на нефть, которое может обвалить российский бюджет, сгибающийся под ударами вынужденных "каникул" и остановки жизни в стране.

Андрей Ермак, ответственный за минские переговоры, попал в мощнейший скандал о "продаже должностей" в украинских органах власти, из которого пытается выбраться предложениями решить вопросы российско-украинского конфликта по Скайпу.

В условиях карантина, власти неминуемо стали "закручивать гайки", ибо "свободолюбивый" российский народ не так-то просто выгнать с весенних шашлыков. Но, в связи с тем, что "гайки" в России и так уже давно закручены по самые не могу, это угрожает "срывом резьбы".

Пенсионная реформа пошатнула систему непогрешимости лидера. Затея с изменениями в конституцию, имеющая, по сути, значение театрального представления для ограниченной аудитории, стала причиной растущего раздражения. Мол, "ты же и так тут главный, зачем усугублять"? Ну, а карантинные мероприятия невозможно осуществлять без государственного принуждения и наказания тех, кто не придерживается установленных норм.

Вот и получается, что весь российский YouTube забит роликами о том, как граждане спорят с полицейскими, что, изредка, приводит к столкновениям. Так сейчас происходит в каждой стране, ибо люди, преимущественно, везде эмоционально реагируют на ограничение своих свобод (ну, возможно, в России не так активно, как можно было ожидать).

Однако, только в России за все это несет ответственность один человек, который и так уже намозолил глаза. В остальных странах люди преимущественно уверены (и это подтверждается их опытом), что власть можно сменить на другую, если эта себя неправильно ведет. В РФ такой роскоши нет…

Но, наиболее угрожающим фактором для Путина, как и ранее, являются внутренние конфликты в архитектуре властной верхушки, которую он создал. Например, война между Игорем Сечиным и Вагитом Алекперовым вместе с другими частными нефтяниками угрожает обвалить российский бюджет, а то и вообще и убрать Россию с рынка нефти.

А последним тревожным звоночком стали слухи о том, что зять Бориса Ельцина – Валентин Юмашев (который выступил повивальной бабкой передачи власти от Ельцина к Путину) и его зять – Олег Дерипаска (которого называют "кошельком" Семьи), планируют создать свою партию.

Не исключено, что такой слух имеет совершенно определенную конспирологическую цель и распускается, чтобы "сбить участников концессии" с их пути, показав, что "наверху" знают и видят, что Юмашев с прошлого ноября начал активно присутствовать в информационном пространстве, а Дерипаска завел очень успешный телеграм-канал, в котором критикует финансовую и монетарную политику власти, и там будут внимательно наблюдать.

Отмахиваясь от обвинений в политических амбициях, Юмашев повторяет, что его цель всего лишь закрепить историю российской власти такой, как ее видели участники и очевидцы событий 1998-2000 годов. Однако, все мы прекрасно помним позицию изобретателя "нооскопа" Антона Вайно: "понятийная война – война за право давать явлениям и событиям имена – является самым высшим уровнем войны".

Юмашев уже начал расставлять на доске свои фигуры, давая событиям 20-летней давности свои имена и описания. Ведь, по сути, никто не сможет сделать это так как он, хотя последние годы Юмашев продолжал оставаться в тени, предоставляя своему зятю решать проблемы "Семьи".

Лично для меня, Юмашев еще и один из главных героев документального фильма Виталия Манского "Свидетели Путина", в котором показано (не без драматизма) как именно и в каких условиях происходила передача власти Владимиру Путину. В фильме Юмашев сидит в штабе Путина в ночь подсчета голосов.

Именно поэтому Юмашев и начал с возвращения к истокам. В своем интервью Владимиру Познеру, и в других своих появлениях на публике, он подчеркивает, что именно он является носителем сакрального знания о том, как, кто и зачем создал того Путина, которого мы знаем сейчас. А перефразируя героя Николая Гоголя (которого россияне ошибочно считают своим писателем) – Тарас Бульба: кто однажды создал – тот и разрушить может.

В интервью, которое Валентин Юмашев дал Владимиру Позеру, фактически, у себя дома – в "Ельцин Центре", меня заинтересовал один эпизод. В ответ на вопрос из зала, проверяли ли биографию Владимира Путина прежде, чем впускать его в высшие эшелоны власти (в частности в Администрацию Президента Ельцина), Юмашев объявил, что, не смотря на все собранные факты о преступной деятельности Путина в Санкт-Петербурге и его неразрывной связи с Тамбовско-Малышевской ОПГ, – это все поклеп конкурентов. А тот факт, что он работал с самим Собчаком – наилучшая характеристика молодого демократического управленца.

Интересно и то, что Евгений Примаков, учуяв в те годы неладное, дважды предлагал избавиться от Путина, когда тот был на должности руководителя ФСБ. Но, советники Ельцина, в число которых входил и Юмашев, вероятно, отговорили президента от этой идеи.

По всей видимости, в истории о создании новой политической силы с "голубиным уклоном" (направленной на сворачивание конфликтов с мировым сообществом) не обошлось без вашингтонских друзей Дерипаски и Юмашева.

Еще в декабре 2018-го года Госказначейство США направило письмо в Сенат США о том, что было бы неплохо снять с Олега Дерипаски все санкции, в связи с тем, что он организовал существенную реструктуризацию своих компаний "Русал" и "En+".

Тогда же Антон Вайно давал поручение Шалькову изучить угрозу интеграции околопутинских элит в западное бизнес- и культурное пространство. В дело активно включились спецслужбы РФ. Причиной тому стала бешеная активность российского олигархата по выведению себя и своих семей из-под санкционного удара, вину за который они непублично возлагали на политику Путина.

В результате американский минфин уже в конце января 2019 года объявил о решении снять санкции с компаний, связанных с Семьей, тогда как сам Дерипаска оставался под санкциями, отказавшись от непосредственного контроля над "Русалом" и "En+". То есть формально, они больше ему не принадлежали, а значит – выполнили условия выхода из-под санкций. Однако, фактически, всем понятно, что влияние на свой бизнес Дерипаска из рук не выпускал.

Отдельные конгрессмены протестовали против такого решения, понимая, что это филькина грамота, но, благодаря республиканцам, Конгресс принял решение о "прощении Дерипаски". Это – очевидная демонстрация лоббистских возможностей Юмашева и других членов "Семьи".

Со временем появились и другие сведения о тех, кто лоббировал для Дерипаски решения в англо-саксонском мире. По информации Bloomberg, вознаграждение председателя совета директоров En+ Group лорда Грегори Баркера, разработавшего план вывода En+ и Rusal из-под санкций, составило от $3,9 до $5,2 млн. Баркер является пожизненным пэром Британии. Посредниками между Баркером, Дерипаской и американскими чиновниками была лоббистская компания Mercury.

А уже в марте 2019-го года Дерипаска подает в суд на минфин США. И это такая благодарность после того, что Мнучин (министр финансов) для него сделал?! После первой презентации Стивена Мнучина для американских законодателей, на которой он обосновывал аргументы о том, что с Дерипаски следует снять санкции, Ненси Пелоси, глава Конгресса США, вышла из зала со словами о том, что она "никогда еще в своей жизни не была на столь бессмысленном брифинге и только потеряла свое время". И даже после таких слов Мнучину удалось "додавить" голосование в Конгрессе в пользу Дерипаски.

Такая победа далась "Семье" отнюдь не дешево. В начале 2018-го года Алексей Навальный "зажег" скандал с эскортницей Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич), когда в инфопространстве появились снимки Олега Дерипаски и его партнера Сергея Приходько, зампредседателя правительства РФ, с проституткой на яхте.

Стоит отметить, что Приходько – также, по сути, является приближенным к "Семье". С сентября 1998 по март 2004 он был заместителем главы Администрации Президента РФ, практически, в то же время, когда ее возглавлял Юмашев. И остался на своей должности, когда президентом стал Путин.

Что сказать? Если скандалы зажигают, значит это кому-то нужно. Не говоря уже о том, что контекст скандала в мировой прессе был развернут, и пресса говорила не об отношениях Дерипаски с проститутками, а о его участии в "деле Манафорта". Позже Дерипаске даже пришлось записать несколько объяснительных Youtube-видео, о своем знакомстве с Манафортом, в которых он со всей пролетарской ненавистью мочил недруга Дональда Трампа – спецпрокурора Роберта Мюллера.

Поэтому если говорить о походе Дерипаски в политику, – так он уже давно в ней. Учитывая президентскую гонку в США в этом году, а также публичные высказывания Дерипаски против Мюллера, мы точно знаем за кого будет играть "Семья" на американских выборах.

Однако, легко им точно не будет. Уже в этом январе автор Financial Times Генри Фой снова поднял тему связей Дерипаски и Виктора Вексельберга с Владимиром Путиным. Но, и Путин больше не может чувствовать себя в безопасности, поскольку активность Юмашева – это "жжжж неспроста".

"Семья", как архитектор политической элиты России, понимает, что, нанятый ими охранник нажитого добра и управляющий хозяйством, за последние 20 лет истерся и ослаб. Нужно быть готовым поймать скипетр и державу из слабеющих рук, особенно, в условиях когда их уже готовы вырвать другие претенденты.

Дмитрий Золотухин, экс-замминистра Министерства информационной политики Украины, «Русский монитор»