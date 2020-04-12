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Дипломатия масок

  • Геннадий Габриэлян, «Новая газета»
  • 12.04.2020, 9:45
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Дипломатия масок

Как Пекин теснит Москву на Балканах.

Зачем президент Сербии Вучич целовал китайский флаг? Это произошло 21 марта, когда он приветствовал в белградском аэропорту передовую группу китайских медэкспертов в составе шести человек, прибывших на борту исполинского самолета Airbus A330 вместе с грузом медицинских масок и защитных костюмов для борьбы с коронавирусом.

Тремя днями ранее во время встречи с послом Китая в Сербии госпожой Чен Бо Вучич сказал: «Мы ищем китайской любви, просим о помощи ваших людей, что важнее всего. Моя благодарность бескрайняя, и прошу вас передать мои самые сердечные поздравления председателю КНР великому Си Цзиньпину. Оказалось, что без вас, китайцев, Европа вряд ли сможет защитить себя, а мы и не скрываем этого, поскольку мы не можем и не в состоянии обойтись без помощи Китая и китайских братьев».

Посол, в свою очередь, сообщила сербскому лидеру, что его экстренную пресс-конференцию, посвященную введению чрезвычайного положения в Сербии, посмотрели 300 миллионов китайцев, выразивших поддержку сербам. Каким образом был сделан подобный замер, не сообщается.

Фото: Reuters

Следующий кадр: 3 апреля на военной авиабазе Батайница близ Белграда приземлился военно-транспортный российский самолет Ил-76 с оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Его встречали премьер-министр Сербии Ана Брнабич и министр обороны Александр Вулин.

Всего российская военная авиация совершила 11 рейсов, доставив в Белград, кроме специального медицинского оборудования и средств защиты, 87 военных медиков — специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, а также 16 единиц военной техники.

Эта акция стала ответом на личную просьбу президента Вучича к президенту Путину о помощи. «Договор двух верховных главнокомандующих — Сербии и России — выполняется, — заявил глава минобороны Вулин. — Так же, как Россия помогала с военно-техническим соглашением, помогла нашей армии стать сильнее, надежнее, а небо сделать более защищенным, так РФ и ее армия сегодня помогают нам бороться против страшного вируса, COVID-19».

Уже на этой неделе, продолжая демонстрировать антикоронавирусный флаг солидарности, Министерство обороны России распорядилось «перебросить тремя рейсами Ил-76» в Республику Сербскую, «в соответствии с обращением ее руководства, 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники».

Эти эпизоды стали частью процесса, который на Балканах называют дипломатией масок

— в данном случае масок физических, которые должны предохранять от заражения. Таким термином наблюдатели обобщают действия внешних акторов — России, Китая, Турции и других, имеющих геополитические интересы на полуострове и стремящихся актуализировать их в свою пользу (хочется добавить — при содействии коронавируса).

Противопандемические акции зарубежных игроков стали для этого отличным рычагом, о чем и свидетельствуют PR-успехи Китая и России. По сути, их так и следует воспринимать, ибо определяющего вклада в ликвидацию COVID-19 объемы помощи, о которых идет речь, внести не способны.

Фото: EastNews

Первоначальный запрет Евросоюза на экспорт медикаментов из ЕС, о чем предупредила в середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, позволил тому же Вучичу заявить, что никакой европейской солидарности не существует — «все это сказки». Президент выглядел крайне уязвленным.

«Когда им нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их отблагодарить», — сказал Вучич и обратился к брату Си (но не только: 29 марта самолет с помощью прислал, отзываясь на просьбу Вучича, наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян).

За досадой лидера Сербии, однако, стояла не просто обида, а подлинный страх перед надвигающимся испытанием.

Это можно сказать почти о каждой балканской стране, ищущей в тяжелую годину надежных союзников или покровителей. В руководстве Евросоюза, в конце концов, услышали призыв своего главного дипломата, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля — применить «политику щедрости», чтобы не потерять влияния в регионе.

Еврокомиссия определила западнобалканским странам (заметим — не являющимся членами ЕС) пакет безотлагательной помощи в 38 миллионов евро, а также долгосрочный кредит на цели «социально-экономического восстановления региона». Сербия получит 93,4 млн евро, Босния и Герцеговина — 81 млн, Косово и Северная Македония — по 68 млн, Черногория — 53 млн и Албания — 50 млн.

Немалые средства. Однако Сербия, даже и оказавшись главным реципиентом, от каких-то специальных выражений благодарности Брюсселю воздержалась. Теперь все ждут, когда исполнится обещание председателя Европарламента Давида Сассоли привлечь страны Западных Балкан к разработке Европейским союзом новых механизмов по преодолению коронавируса.

Фото: EPA

Республика Сербская, как уже говорилось, обратилась за помощью к России, а перед этим, само собой, к Сербии. Другая же составляющая Республики Босния и Герцеговина — Федерация БиГ — была шокирована, когда стало известно, что арабские страны Персидского залива начали с оказания помощи Сербии, Хорватии и Черногории, а не своим мусульманским собратьям в Боснии.

Тут дело в том, объясняют посвященные, что ОАЭ и другие страны залива осуждают теплые отношения боснийских мусульман (бошняков) с Турцией, поскольку борются с ней за влияние в мусульманском мире.

Брюссель постепенно консолидирует усилия членов Евросоюза в противодействии пандемии, однако им приходится выдерживать не только PR- и геополитическое соперничество. Есть и второй фронт. В последнем обновлении специального отчета Европейской службы внешних связей (ЕСВС) — аппарата Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности — сделан, как это у них называется, обзор «нарративов и дезинформации в отношении пандемии COVID-19».

Геннадий Габриэлян, «Новая газета»


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