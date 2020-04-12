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Онлайн-трансляция праздничных служб из костелов Беларуси

  • 12.04.2020, 9:59
Онлайн-трансляция праздничных служб из костелов Беларуси

Принять участие в Пасхальных торжествах можно, не выходя из дома.

В белорусских костелах начались пасхальные службы.

Верующие могут присоединиться к службе с помощью онлайн-трансляции из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии.

Святая месса в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии сегодня проходит в 8.15, 10.00, 11.30, 13.00 и 18.30.

К пасхальной службе в костеле Святых Сымона и Алены (Красном костеле) можно присоединиться по видео:

Онлайн-трансляцию праздничной службы проводит и костел Св. Архангела Михаила в Ивенце:


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