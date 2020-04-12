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В парламент Германии внесли план по укреплению ЕС и мировых рынков

  • 12.04.2020, 10:12
В парламент Германии внесли план по укреплению ЕС и мировых рынков

Программа разработана фракцией ХДС/ХСС.

Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в бундестаге подготовила план по снижению зависимости ФРГ и ЕС от мировых рынков в случае возможных пандемий в будущем. Пандемия COVID-19 показывает, что мировая торговля не должна приводить к зависимости, приводит издание Bild am Sonntag выдержки из плана из пяти пунктов в воскресенье, 12 апреля, сообщает dw.com.

Германия и Европа должны быть способны в случае кризиса защитить своих граждан и экономику собственными силами, заявил первый заместитель лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александр Добриндт (Alexander Dobrindt).

Защитить фирмы от поглощений

В частности, план предлагает выпускать в Европе важные лекарства, защитную одежду и медицинские приборы, а также создать в больницах резервы медперсонала и коек в отделениях интенсивной терапии для чрезвычайных случаев. Среди иных предложений - разработка цифровой инфраструктуры, позволяющей работать удаленно без передачи данных за границу, а также введение во внешнеэкономическое право норм, защищающих немецкие компании от поглощений в случае кризисов. Правительство должно изучать каждую попытку иностранного лица приобрести в немецкой фирме долю более чем в 10 процентов, считают во фракции.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник в Европу в январе. Испания по состоянию на 12 апреля занимает первое место в Евросоюзе по степени распространения вируса (более 163 000 инфицированных), а Италия - по числу летальных исходов (свыше 19 000 смертей). В Германии вирус обнаружен у более чем 120 000 человек, около 2700 больных скончались.


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