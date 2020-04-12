Названы самые вкусные в мире пасхальные блюда 12.04.2020, 10:52

Увлекательный гастротур к празднику.

Пасха – это одно из самых важных событий в христианском календаре, когда люди по всему миру отмечают воскресение Христа.

Хотя могут быть некоторые кулинарные сходства, чаще всего люди в разных странах празднуют этот день по-своему, пишет obozrevatel.com.

Испания: чесночный суп

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Во время Пасхи испанцы едят sopa de ajo (чесночный суп) и potaje de vigilia (рагу с треской, нутом и шпинатом). Они также едят torrijas, который похож на французские тосты – толстые ломтики хлеба замачиваются в молоке и взбитом яйце, жарятся на оливковом масле и подаются с сахаром или медом.

Дания: традиционная сельдь

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На датском пасхальном празднике жареное мясо и сельдь сопровождаются нарезанным мясом и сыром. Большинство людей пьют пиво и едят закуски. Заводы производят специально сваренное пасхальное пиво, которое крепче обычного.

Бразилия: соленая треска

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Bacalhau или соленая треска для бразильцев в Страстную пятницу, как индейка для североамериканцев в День благодарения. Соленую треску едят круглый год, но на Пасху сочетают с вином, несмотря на то, что большинство бразильцев обычно пьют пиво. Пасха в Бразилии – это также время шоколада.

Швеция: кремовая запеканка с картофелем

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Во время Пасхи шведы традиционно едят маринованную рыбу, такую как сельдь или лосось. Но есть еще одно популярное блюдо – Janssons frestelse, что переводится как искушение Янсона. Это кремовая запеканка с картофелем, луком и анчоусами. Ее чаще готовят на Рождество, однако могут подавать и на Пасху.

Греция: суп Магирица

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Специальный суп под названием "магирица" открывает греческий пасхальный праздник. Он сделан из субпродуктов ягненка, таких как сердце, печень, шея и голова. Другие ингредиенты – укроп, салат, лук, яйца и лимонный сок.

Аргентина: приготовленное на гриле мясо

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Типичное аргентинское пасхальное воскресенье – барбекю со всеми приглашенными друзьями и семьей. Главным блюдом торжества является асадо - популярное блюдо из жаренного мяса. В меню может быть ягненок, говядина, курица, чоризо и много мальбека. Домашние шоколадные яйца также являются традицией для многих семей.

Мексика: сладкий хлебный пудинг

В Страстную пятницу мексиканские семьи едят капиротаду, сладкий хлебный пудинг, покрытый сладким сиропом, фруктами, ягодами и орехами, а также слоем сыра. Обычно его готовят из поджаренного болилло, хлеба, похожего на багет, и пропитывают глинтвейном, приготовленным из цельного тростникового сахара, гвоздики и палочек корицы.

Индия: Блины с рагу и рисовые лепешки

Различные блюда подаются по всей Индии на Пасху, в зависимости от региона. Христианская община Кералы готовит домашнее вино, блины из палаппама с рагу и рисовые лепешки. Восточные индейцы преимущественно католики и отмечают окончание Великого поста с пасхальными яйцами, булочками и виндалу. Индийцы на северо-востоке едят ферментированный свиной карри с чили и побегами бамбука.

Германия: суп из семи трав

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Пасха в Германии начинается в четверг и заканчивается в воскресенье традиционными блюдами на каждый день. В Gründonnerstag или "зеленый четверг" люди празднуют, съедая зеленые блюда, такие как суп из семи трав. В Страстную пятницу едят рыбу, а в пасхальное воскресенье наслаждаются бараниной.

Швейцария: десерт Остерхюхли

Osterchüechli – швейцарский десерт, который появляется только на Пасху. Часто эти домашние, сладкие лакомства имеют основу из песочного теста и начинку из риса или манной крупы. Они могут быть индивидуального или семейного размера, наполненные фруктами или обычные, посыпаны сахарной пудрой.

Венгрия: блюда с хреном

Католики в Венгрии традиционно едят ягненка или ветчину с хреном, плетеным хлебом и вареными яйцами в пасхальное воскресенье. В пасхальный понедельник проходят местные традиции, когда мужчины обливают женщин духами или холодной водой и получают взамен шоколадные яйца, пирожные и палинку (крепкий венгерский фруктовый бренди).

Болгария: плетенный хлеб Козунак

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Выпекание и поедание козунака, слегка сладкого плетенного хлеба, является одной из самых популярных традиций празднования Пасхи в Болгарии. В воскресенье козунак занимает центральное место рядом с ягненком и другими продуктами, запрещенными во время Великого поста.

Бермудские острова: котлеты из трески

На Бермудских островах есть две основные кулинарные пасхальные традиции: горячие булочки и рыбные котлеты из трески. Первая сохранилась как старое суеверие, что дома домовладельцев сгорят, если они их не съедят. Последняя является обычным обедом перед церковью в пасхальное воскресенье.

Соединенные Штаты: запеченная ветчина

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В Соединенных Штатах в пасхальное воскресенье готовят классическую запеченную ветчину. Традиция возникла потому, что животное забивают осенью и процесс сушки мяса не завершается до весны.

Италия: пасхальный голубь

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Итальянцы на Пасху наслаждаются голубиным пирогом под названием Коломба Паскуале. Они также едят пикантные пироги, известные как Torta pasqualina, которые готовятся из муки, яиц, трав и сыра. Основное воскресное блюдо включает ягненка в том или ином виде, жареного или тушеного.

Англия: фруктовый торт

Традиционная английская трапеза в пасхальное воскресенье похожа на другие страны, с жареным ягненком в качестве центрального блюда. Когда дело доходит до чего-то сладкого, обычно подаются горячие сдобные булочки или пирог Симнел. Последний представляет собой фруктовый торт, покрытый слоем марципана и украшенный 11 шариками из марципана, представляющими 12 апостолов, за исключением Иуды.

Норвегия: апельсины

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Пасхальный праздник в Норвегии состоит из ягненка, яиц, дрожжевого хлеба, пирожных и апельсинов. В то время как ягненок является символом Христа и весны, а яйца – символом перерождения, некоторые говорят, что традиция употребления апельсинов восходит к тому времени, когда торговые суда приносили первый урожай этого года из южной Европы во время Пасхи.

Франция: шоколадная рыба

Во Франции шоколадные колокольчики и маленькая шоколадная рыбка начинают появляться в магазинах с 1 апреля, сигнализируя о начале пасхального сезона. Для главного события, жаркое из баранины, с весенними бобами или другими овощами нового сезона, подается в воскресенье.

Нидерланды: фруктовый хлеб

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В Нидерландах приняты длинные семейные бранчи, где можно найти изобилие обогащенного хлеба и выпечки. Меню может включать в себя Paasstol, который представляет собой фруктовый хлеб с миндальной пастой, плетеные батоны, булочки, pumpernickel (сорт ржаного хлеба), яичные пирожные и jodenkoeken (масляный песочный коржик). Масло, отлитое в форме животных, копченая рыба и сыр также особо популярны.

Польша: масло в форме ягненка

Эта милая традиция, состоящая в том, чтобы масло в форме ягненка служило центром пасхальной трапезы, характерна для Польши и некоторых других стран Восточной Европы. Часто зернышко перца используют для глаз, а вокруг шеи завязывают красный лук. Ягненка ставят на стол, полон белых колбас, ржаного супа и пирожных с маком или творогом.

Эквадор: суп из трески Фанеска

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Во время Пасхи в эквадорских семьях подают суп под названием "фанеска" и картофельное пюре "моло". Суп готовится из трески, бобов и тыквы, а моло приправляется чесноком, сыром и луком, а затем подается с авокадо, яйцами, острым перцем и другими гарнирами.

Чешская республика: пряник в форме барашка

Традиционное пасхальное блюдо в Чешской Республике – Beránek, сладкое тесто, запеченное в форме ягненка. Mazanec, сладкий хлеб с изюмом и часто покрытый миндалем, является еще одним удовольствием.

Колумбия: рыбный суп с нутом

Как и в Эквадоре, колумбийцы делают суп с треской, но называют его potaje de la vigilia и добавляют нут и свежий шпинат, а также помидоры, специи и лук. Обычно он подается в Страстную пятницу.

Южная Африка: маринованная рыба

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Чтобы соответствовать христианскому убеждению, что в Страстную пятницу не следует есть мясо, южноафриканцы предпочитают маринованную рыбу. Их версия представляет собой слегка обжаренное блюдо с луком и подается со свежеиспеченным хлебом.

Финляндия: ржаной пирог с патокой

Финны отмечают Пасху, съедая мямми нежный и охлажденный ржаной пирог с патокой и апельсиновой цедрой, который подается с молоком или сливками. Мямми – давняя традиция, которая также включена во многие другие пасхальные рецепты.