Куда столько денег закопали, в смысле, освоили? 16 12.04.2020, 10:59

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Заставить учителей шить маски — это все, на что способно Министерство образования.

Единственная разрешенная площадка для организации элементов дистанционного обучения в Минске — сайт do.minsk.edu.by — слегла от неожиданной нагрузки.

Основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт в соцсети «Фейсбук» возмутился недееспособностью и профнепригодностью того, что творит Министерство образования.

— Под проект «Электронная школа» за последние лет 10 государством были выделены безумные деньги. На выставках и каких-то показушных мероприятиях постоянно демонстрировались какие-то разработки и платформы. Где они? Куда столько денег закопали, в смысле, освоили? Нет вообще ни хрена, как выясняется. Ноль, зеро, господа!

Нет, вру, сумели отсканировать большую часть школьных учебников и выложили их в открытый доступ. Это, конечно, незаурядное айти достижение!

И когда коллеги из городского института развития образования пытаются сделать хоть что-нибудь (да, из г... и палок, но ничего другого у них нет), минобр сразу же соскакивает — ой, это не мы, это не наша инициатива.

Как легко и непринужденно они готовы сдавать и сдают своих коллег (ой, они нам не подчиняются), закрывая нижнюю часть спинного мозга. А где ваша инициатива?

Учителей заставить шить маски — это все, что Министерство образования способно придумать для перевода школьников всей страны на дистанционное обучение? А, это тоже не ваша инициатива? Тогда получается, что у вас вообще никаких инициатив и идей нет, и вы нахрен никому не нужны, когда речь идет о решении реальных, а не инопланетных проблем, — заключил репетитор.