Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону 13 Павел Северинец

12.04.2020, 11:41

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Фотa: charter97.org

Лидер белорусской оппозиции - о пособниках режима Лукашенко.

Лидер партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец стал героем новой программы сайта Charter97.org Studio Х97. В интервью, ведущим которого был Евгений Климакин, белорусский политик рассказал, что ждет пособников режима Лукашенко.

- На ваш взгляд, как должна сложиться судьба людей, которые всячески помогали удерживаться режиму? Например, Ермошина, что с ней должно произойти?

- Те, кто участвовал в уголовных преступлениях, например, репрессиях или незаконном удержании власти, должны ответить по закону. Есть Уголовный кодекс, должен быть независимый суд. И все по суду, никаких расправ, никаких огульных решений «все головы полетят» - нет, индивидуально в каждом случае. Потому что мы хотим, чтобы страна жила не в беззаконии, как сейчас, а по закону.

Конечно, у нас есть наказание даже по сегодняшнему законодательству за фальсификацию выборов - от двух до пяти лет тюрьмы. Если это все делается регулярно и группой лиц, может быть еще хуже. Поэтому госпоже Ермошиной, конечно, нужно задуматься о том, включать ли свои паранормальные способности сейчас в 2020 году или лучше уйти.

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