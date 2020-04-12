«Вся семья мучилась от кашля и температуры, а в поликлинике отказались делать флюорографию» 15 12.04.2020, 11:53

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Белорусские власти пускают ситуацию с COVID-19 на самотек.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Валерий Бычковский, который работает в такси, рассказал пресс-службе кампании о настроениях людей в ситуации с эпидемией коронавируса и о важности соблюдения индивидуальных гигиенических мер:

- Сейчас пассажиры спокойны, паники фактически нет. Я думаю, что люди, по крайней мере, в Минске, понимают сложившуюся ситуацию и обдуманно подходят к своей безопасности. Часто люди в масках. Все все прекрасно понимают. Да, есть разговоры о том, что во всем мире есть карантин, а у нас на людей плевать. Ну и, конечно, пассажиров стало значительно меньше, намного.

Сам я работаю в маске и перчатках. Это мое решение, так как есть опасность и для моего здоровья, и для здоровья пассажиров. Это надо понимать всем.

Одна пассажирка рассказывала, что ей было плохо, она буквально мучилась от кашля и температуры, через некоторое время тоже самое случилось у ее сына и невестки, с которыми она общалась. Так вот, в поликлинике даже отказались делать флюорографию, с формулировкой «нет оснований».

На моей родине, в Петриковском районе Гомельской области, ситуация с коронавирусам пока спокойная. Но очень много людей вернулись с вахты, они работали за пределами Беларуси и это настораживает. Буду смотреть как ситуация дальше начнет развиваться, но опасения есть.

Моя позиция по поводу поведения властей, такова, что даже и говорить ничего не хочется, потому что эта власть сама за себя все сказала. Властям плевать на белорусов.