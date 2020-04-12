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Победа Сечина над сланцем отменяется

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  • 12.04.2020, 12:01
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Победа Сечина над сланцем отменяется
Фото: РИА Новости

Неплохо так так «повоевали»?

Россия готова присоединиться к сделке по сокращению добычи нефти. Ценовая война, в которую путинская Россия, с легкой руки Игоря Сечина втянулась в марте, закончилась полным и позорным разгромом, пишет издание rusmonitor.com.

Вместо предлагаемых месяц назад 0,5 млн баррелей РФ, столкнувшаяся с беспрецедентным падением цен на свой главный экспортный товар, теперь будет вынуждена резать добычу примерно на 2 млн.

Саудовская Аравия вроде бы готова на еще большее сокращение, с 11,3 млн до 8,5 млн. Но есть нюанс, как говорится. До начала ценовой войны саудиты добывали 9,7 млн баррелей, а потом резко нарастили добычу, обидевшись на неразумные действия России. Сокращать Саудовская Аравия будет с нового, намного более высокого уровня. Если считать с марта, то всего на 1,2 млн.

Стоит также особо отметить, что американцы, которых надеялись «унасекомить» Сечин и Путин, в «сделке века» не участвуют вовсе и свою добычу снижать не собираются. Когда ситуация на рынке улучшится (а это рано, или поздно произойдет) они легко смогут насколько угодно нарастить добычу в условиях, когда их главные конкуренты будут связаны принятыми ограничениями. Неплохо так так «повоевали»?


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