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Вспышка коронавируса произошла в Буда-Кошелево

  • 12.04.2020, 12:22
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Вспышка коронавируса произошла в Буда-Кошелево
Фото: planetabelarus

Есть заболевшие врачи и медсестры.

Вспышка коронавируса произошла в Буда-Кошелево Гомельской области. Об этом говорится в переписке выпускников Гомельского государственного медицинского университета, скрин которой приводит телеграмм-канал «Баста».

«В Буда-Кошелевской центральной районной больнице вспышка коронавируса. Есть заболевшие врачи и медсестры. В реанимации два подтвержденных случая Covid-19. Две пневмонии еще ждут результатов. Заведующая терапией и медсестра с пневмониями отправлены в «инфекционку» (Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу - ред.), реаниматолог с высокой температурой тоже на Гомель отправлен», - пишет участник чата.

Информацию о заболевших сотрудниках подтвердили в центральной районной больнице Буда-Кошелево, однако отказались сообщить их количество и должности.


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