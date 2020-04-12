Королева Великобритании впервые в истории обратилась к нации на Пасху 12.04.2020, 12:41

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Праздник нужен сейчас британцам, как никогда.

93-летняя королева Великобритании Елизавета II обратилась к подданным с пасхальным посланием, сообщает zn.ua со ссылкой на ВВС.

"Пасха нам сейчас нужен как никогда", – заявила она, говоря о трудной ситуации в стране из-за пандемии COVID-19.

По словам Елизаветы II, празднование Пасхи в 2020 может показаться неуместным, из-за пандемии коронавируса. Однако на самом деле этот праздник сейчас очень нужен.

"В этом году Пасха будет совершенно другой для многих из нас. Но если мы сохраним дистанцию, то обеспечим безопасность друг друга. Однако, Пасха не отменяется", – сказала королева.

"Какой темной ни была бы смерть, особенно для тех, кто столкнулся с горем, свет и жизнь сильнее".

"Мы все знаем, что коронавирус нас не одолеет", – подытожила Елизавета и пожелала всем и каждому благословенного Пасхи.

Свое обращение Елизавета записала в Виндзорском дворце с помощью звукорежиссера, который находился в соседней комнате.

Это было первое в истории страны пасхальное послание королевы народу.