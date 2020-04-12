«No pasaran – стоп, таракан!»: 400 брестчан в масках вышли на марш протеста 12.04.2020, 13:13

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(Обновляется) Стало известно, что брестские власти решили запустить завод АКБ.

Пока эпидемия коронавируса затмила все другие проблемы, брестские власти «под шумок» решили запустить завод аккумуляторных батарей. Жители города сегодня вышли на улицу, протестуя против вредного производства.

«Люди вышли на новую форму протеста. Обязательны маски и перчатки, расстояние между людьми меньше 1,5-2 метра не приветствуется», - сообщил Charter97.org корреспондент из Бреста.

Сейчас 400 человек идут колонной по центру Бреста, скандируя «No pasaran – стоп, таракан!» и «Геноцид не пройдет!».